Weil der Eishockeyprofi Jay Bouwmeester auf der Ersatzbank kollabiert ist, wurde am Dienstagabend die Partie der nordamerikanischen Liga NHL zwischen den Anaheim Ducks und Meister St. Louis Blues abgebrochen. Der 36 Jahre alte Verteidiger der Blues war im ersten Drittel nach einem knapp eine Minute dauernden Einsatz auf die Bank zurückgekehrt und dort zusammengebrochen. Seine Teamkollegen riefen sofort wild gestikulierend nach Hilfe, Bouwmeester wurde umgehend notversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, während sich die Spieler beider Mannschaften - darunter auch der deutsche Nationalspieler Korbinian Holzer auf Seiten der Ducks - auf dem Eis versammelten. Wann die in der 13. Minute abgebrochene Partie nachgeholt wird, will die NHL "in der nahen Zukunft" entscheiden.

Bouwmeesters Klub teilte zunächst mit, dass es sich um einen "kardialen Vorfall" gehandelt habe. Doug Armstrong, der Manager des aktuellen Stanley-Cup-Gewinners, erklärte, dass der Profi wach und ansprechbar war, als er ins Krankenhaus gebracht wurde; er habe auch seine Arme und Beine bewegen können. "Dank des schnellen Eingriffs unserer und Anaheims medizinischer Abteilung konnten wir Jay schnell stabilisieren", wurde Armstrong zitiert. Für weitere Tests sollte Bouwmeester zunächst im Krankenhaus bleiben.

Für den Kanadier war es der 1241. NHL-Einsatz seiner Karriere. In dieser Saison verpasste er noch kein Spiel. Bouwmeester gehört zum elitären "Triple Gold Club", da er neben dem Stanley Cup auch eine olympische Goldmedaille (2014 in Sotschi) sowie Weltmeistertitel gewann (2003 und 2004).