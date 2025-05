Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Profiliga NHL. Edmonton gewann das sechste Spiel der Serie gegen die Los Angeles Kings mit 6:4. Bester Scorer beim vierten Sieg der Oilers war Connor Brown mit einem Tor und zwei Assists, Draisaitl blieb erstmals in dieser K.-o.-Runde ohne Scorerpunkt. Mit insgesamt drei Treffern und sieben Vorlagen hat der Kölner jedoch einen riesigen Anteil am Erreichen des Viertelfinales. Dort geht es für Edmonton nun gegen die Vegas Golden Knights, die aufgrund der besseren Bilanz in der Hauptrunde Heimvorteil genießen.Edmonton gewann nach zwei Niederlagen zum Auftakt vier Spiele in Serie, darunter auch eins auswärts. Bereits in den vergangenen vier Jahren hatten die Oilers in den Playoffs über ihren Divisionsrivalen triumphiert. Im Vorjahr war erst im Finale Schluss, als Draisaitl und Co. in einem dramatischen Entscheidungsspiel gegen die Florida Panthers unterlagen.