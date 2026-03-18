Wie gut sind die Edmonton Oilers? Diese Frage nach der Qualität der kanadischen Eishockey -Franchise, seit 2014 Heimat des deutschen Nationalspielers Leon Draisaitl , ist seit Dienstagmorgen noch schwieriger zu beantworten: Draisaitl ist verletzt. Er wird mindestens fünf Wochen ausfallen, also 14 Partien und damit bis zum Ende der regulären Saison. Offiziell gaben die Oilers „Lower Body Injury“ an, was vom Bauchnabel an abwärts alles sein kann. Aus dem Umfeld des Teams ist zu hören: Knie. Nicht-Information führt zu Spekulationen, Trainer Kris Knoblauch sagte lediglich: „Stand jetzt blicken wir bis zum Ende der regulären Saison. Wenn die Playoffs beginnen, werden wir neu bewerten.“

Draisaitl war während der Partie gegen die Nashville Predators am Sonntag gegen die Bande gecheckt worden. Was dann passierte, war laut Knoblauch Folgendes: „Erste Test durchs medizinische Personal. Leon will es probieren, nichts Dramatisches oder Ungewöhnliches. Am nächsten Tag dann MRT, und wir finden raus, dass es doch was Ernsteres ist.“

Eishockeyprofi Leon Draisaitl : Deutschlands heimlichster Superstar Leon Draisaitl schießt in der NHL jedes Jahr 50 Tore, er ist der teuerste Eishockeyspieler der Welt, aber hierzulande erkennen ihn die meisten nicht einmal. Eine Spurensuche auf beiden Seiten des Atlantiks, bei Freunden, Trainern – und Papa Peter. SZ Plus Von Johannes Schnitzler ...

In einem Punkt hat Knoblauch recht: Wenn die Playoffs Mitte April beginnen, werden die Oilers neu bewerten müssen. Sich selbst vor allem, denn sie werden dann wissen: Sind wir dabei? 77 Punkte bedeuten Platz zwei der Pacific Division, das wäre die direkte Qualifikation. Sieht wegen der absolvierten Partien allerdings viel besser aus, als es ist – der Vorsprung auf die Verfolger Los Angeles Kings (71 Punkte, zwei Partien weniger) und San Jose Sharks (70, drei) könnte schnell dahin sein. Zumal ohne Draisaitl, den viertbesten Scorer der Liga mit 35 Toren und 62 Vorlagen in 65 Spielen.

Das Oilers-Experiment läuft seit mehr als zehn Jahren nun so: Draisaitl und Connor McDavid (115 Scorerpunkte, Platz eins) sind die Mega-Stars, um die innerhalb der Gehalts-, Transfer- und Talentbörseregeln ein Team gebaut wird – bislang erfolglos. Draisaitl betont, dass ihm die individuellen Meilensteine – inklusive Playoffs 485 Treffer und 708 Vorlagen in 1149 Partien – nicht viel bedeuten. Ohne Titel in dieser Stadt, mit diesem Team. Selbst die Konstanz, in den letzten sieben Spielzeiten die Playoffs erreicht zu haben, zuletzt sogar zwei Mal die Stanley-Cup-Finalserie: irrelevant für Draisaitl, gerade nach den zwei Final-Niederlagen gegen die Florida Panthers. Die Gründe dafür, warum der Verlierer verloren hat, interessieren keinen.

„Wir müssen das als Team lösen“, sagt Zach Hyman

Das Positive, das sich die Oilers-Fans angesichts mangelnder Infos einreden dürfen: Spektakel hatte das Team ja wirklich nicht geliefert bislang. Es wirkte wie eine Gut-genug-für-die-Playoffs-, Nicht-gut-genug-für-den-Titel-Saison. Davon haben sie genug gesehen in der eishockeyverrückten Stadt. Das Raunen nach Veränderungen, nach einem Knall war nicht mehr ganz so leise. Nun ist er da, dieser Knall, auch wenn das freilich der schlimmstmögliche ist. Und die Oilers es mit ihrer vagen Informationspolitik noch schlimmer machen. Aber: Draisaitl absolvierte die Playoffs zuletzt fast immer angeschlagen, bisweilen schwer verletzt (angeknackste Rippen, Knöchel). Er redet nicht gern darüber.

„Wir müssen das als Team lösen“, sagte Zach Hyman nach dem 5:3 am Dienstagabend gegen Playoff-Konkurrent San Jose: „Jeder muss ein bisschen besser werden.“ Darauf hoffen sie nun in Edmonton: dass sie an diesem Härtetest unter Extrembedingungen wachsen und die Playoffs nicht nur erreichen – es muss in der ersten Runde nicht gleich gegen Liga-Primus Colorado Avalanche (97 Punkte) gehen. Dass dieser „Playoff Push“, so nennen die Amerikaner die Zeit des Tunnelblicks am Ende der regulären Saison, Kräfte freisetzt. Und dass einer ihrer Unterschiedsspieler rechtzeitig genest und anders als in vergangenen Jahren körperlich und geistig ausgeruht zu den Playoffs erscheint.

Aber auffällig war es schon, wie sehr alle bei den Oilers nach der Partie am Dienstagabend eine konkrete Aussage zu Draisaitl vermieden und damit die schlimmsten Befürchtungen nicht vertrieben. Nach dem Ende der regulären Saison wird neu bewertet.