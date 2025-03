Eishockey:Draisaitl trifft, Oilers verlieren

Auch Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers nicht vor einem erneuten Rückschlag in der NHL bewahren können. Obwohl der 29-Jährige einen Treffer und einen Assist beisteuerte, verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 2:6 gegen die Anaheim Ducks. Draisaitl sammelte damit bereist im zwölften Spiel nacheinander Scorerpunkte, für die Oilers stehen aber dennoch sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen zu Buche. Mit 74 Punkten liegt Edmonton in der Pacific Division jedoch weiter auf Play-off-Kurs.