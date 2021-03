Die Ottawa Senators bleiben der Lieblingsgegner der Edmonton Oilers - und von Leon Draisaitl: Zwei Tage nach seiner Fünf-Punkte-Gala steuerte der deutsche Eishockey-Profi in der nordamerikanischen Profiliga NHL beim 6:2 gegen die Mannschaft um Rookie Tim Stützle sein 15. Saisontor und seine 29. Torvorlage in der laufenden Spielzeit bei. Nur Draisaitls Teamkollege Connor McDavid, der gegen die Senators drei Scorerpunkte verbuchte, war in der laufenden Saison an mehr Treffern direkt beteiligt als der letztjährige MVP aus Köln.