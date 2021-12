Eishockey-Profi Leon Draisaitl stürzt mit den Edmonton Oilers immer tiefer in die Krise. Der fünfmalige Stanley-Cup-Gewinner kassierte durch das 1:5 gegen die Toronto Maple Leafs bereits die sechste Niederlage in Serie. Draisaitl blieb genau wie sein Kapitän Connor McDavid zum zweiten Mal nacheinander ohne Scorerpunkt. Beide Angreifer führen dennoch weiterhin mit jeweils 45 Punkten die Scorerwertung der NHL an. Die überragend in die Saison gestarteten Oilers sind aufgrund der Negativserie in der Pacific Division auf den vierten Platz abgerutscht. Schlechte Nachrichten gab es für das Draisaitl-Team auch abseits des Eises: Vor dem Spiel wurden Angreifer Ryan McLeod und Trainer Dave Tippett ins Covid-19-Protokoll aufgenommen. Draisaitl glaubt dennoch an die Titelchance in dieser Saison. "Unser Team hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, in allen Bereichen" , sagte der 26-Jährige: "Es gäbe nichts Schöneres, als mit diesem Klub, bei dem ich von Beginn meiner NHL-Karriere an spiele, den Stanley Cup zu holen."

Verteidiger Moritz Seider führte derweil die Detroit Red Wings zum 2:1-Sieg gegen die New York Islanders. Der 20-Jährige, der beim Draft 2019 an sechster Stelle gewählt worden war, leistete die Vorarbeit zur 1:0-Führung und steht nach 29 NHL-Spielen bereits bei 20 Scorerpunkten.