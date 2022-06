Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Plötzlich war es leise in der Sportarena im Stadtzentrum Denver; eine Stille, die es nur dann gibt, wenn 18.000 Leute in Erwartung völliger Ekstase eine Heidenangst kriegen, dass sie doch nicht eskalieren dürfen. Sportfans haben ein feines Gespür für Dramaturgie, und in der Verlängerung der ersten Partie der Stanley Cup Finals zwischen Colorado Avalanche und Tampa Bay Lightning war es in diesem Moment so: Der Gast aus Florida hatte einen 1:3-Rückstand aufgeholt und eine Verlängerung erzwungen, dort eine Unterzahl-Situation überstanden - und griff nun an. Das kollektive Atem-Anhalten transportierte die Botschaft: Die werden doch nicht...

Taten sie auch nicht. Avalanche-Torwart Darcy Kuemper wehrte drei Schüsse innerhalb weniger Sekunden ab. Colorado konterte, nach feinem Zuspiel von Valeri Nichuski prügelte Andre Burakovsky den Puck ins Tor. 4:3 im ersten Spiel dieser Stanley Cup Finals, nun durften die Avalanche-Fans endlich ausrasten. "Die sind völlig verrückt - davon träume ich, seit ich ein Kind bin", sagte der in Österreich auf die Welt gekommene Siegtorschütze: "Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen von der Aufholjagd und waren auch vor der Verlängerung gelassen und selbstbewusst."

Die werden doch nicht... Das ist in gewisser Weise auch das Motto dieser Finalserie, aus verschiedenen Gründen für die Teilnehmer. Tampa Bay hatte den Titel in den vergangenen beiden Jahren gewonnen, heuer lief es in der regulären Saison eher durchwachsen. Die einhellige Meinung: Die sind noch immer bärenstark, aber drei Titel nacheinander, das hat kein Verein in den vergangenen 40 Jahren geschafft. Der letzte Cup-Hattrick war den New York Islanders 1980-83 gelungen, da gab es aber zum einen keine Gehaltsobergrenze und zum anderen nur 21 NHL-Teams.

Bei Tampa Bay geht es im NHL-Finale auch darum, Zweifel zu beseitigen

In den Playoffs überstand Tampa Bay das entscheidende siebte Spiele gegen die Toronto Maple Leafs, dann demütigten sie die Florida Panthers - das erfolgreichste Team der regulären Saison - mit 4:0, und plötzlich hieß es: Die werden doch nicht... Doch, taten sie. Sie siegten im Halbfinale gegen die New York Rangers nach 0:2-Rückstand und 1:2 während der dritten Partie. Ein Titel würde sämtliche Zweifel der vergangenen Jahre endgültig beseitigen.

Colorado war das erfolgreichste Team der Western Conference und auch das talentierteste - aber was bedeutet das schon in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL, wo in den vergangenen 20 Jahren lediglich zwei Teams den Cup gewannen, die in der regulären Saison die meisten Punkte gesammelt hatten (Detroit Red Wings 2008 und Chicago Blackhawks 2013)? Colorado war zusätzlich bekannt dafür, es in den Playoffs aber so was zu vermasseln. Nach den überzeugenden Siegen über Nashville (4:0), St. Louis (4:2) und Edmonton (4:0) und der ersten Finalteilnahme seit dem Titel im Jahr 2001 hieß es: Die werden doch nicht...

Diese erste Partie ist ein Hinweis darauf, wie diese Serie verlaufen könnte: Lightning ist bekannt dafür, sowohl in Partien als auch diese Best-of-Seven-Serien holprig zu starten, sich dann aber auf den Gegner einstellen und immer dann zuschlagen, wenn alle denken: Die werden doch nicht... So holten sie am Mittwochabend nach diesem wackeligen Beginn auf (sie lagen nach weniger als zehn Minuten 0:2 hinten), mit jeder Spielminuten mehr wirkte Torwart Andrei Vasilevskiy ruhiger, unbezwingbarer.

Genau deshalb waren die Fans so angespannt-nervös, genau deshalb schwang bei diesem Jubel nach dem Siegtreffer auch sehr viel Erleichterung mit. "Wir haben uns das erkämpft", sagte Burakovsky nach der Partie. Er wirkte, als seien ihm da ein paar Pucks vom Herzen gepurzelt, die bei einer Niederlage schwer gewogen hätten. Sie haben nun zwei Tage Pause, Spieler wie Fans; die zweite Partie findet in der Nacht zum Sonntag (zwei Uhr dt. Zeit) statt.