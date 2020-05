Die Spielzeit der US-Footballliga NFL wird am 10. September eröffnet, Titelverteidiger Kansas City wird die Houston Texans empfangen - oder auch nicht. Die von Oakland nach Las Vegas umgezogenen Raiders werden ihr erstes Heimspiel im neuen Stadion in Laufweite des Strips der sündigen Stadt am 21. September gegen die New Orleans Saints austragen, oder auch nicht. Am Nationalfeiertag Thanksgiving werden die Pittsburgh Steelers gegen Erzrivale Baltimore antreten, oder auch nicht. Das Endspiel, der Super Bowl LV, wird am 7. Februar 2021 in Tampa Bay stattfinden - oder auch nicht.

Das war die Botschaft von NFL-Chef Roger Goodell, als er den Spielplan präsentierte: Alles wird ausgetragen wie geplant, außer es gibt Änderungen. Er hatte bereits am Tag davor ein Memo an die Franchises verschickt, dass diese sich nicht an Spekulationen über Verzögerungen oder Ausfälle wegen Corona beteiligten sollten. "Wir können jederzeit Veränderungen vornehmen, gehen jetzt davon aus, dass die Spielzeit wie geplant stattfinden wird", sagte Goodell. Also auch mit Zuschauern in den Arenen.

Die Amerikaner haben den Spielplan gebannt erwartet, weil die NFL im Gegensatz zu anderen Ligen die Saison nicht unterbrechen (NBA, NHL) oder den Start verschieben (MLB) musste. Es handelt sich auch nicht um Einzelereignisse wie Boxkämpfe oder Golfturniere. Gespielt wird jedes Wochenende, im ganzen Land, also wurde dem Auftritt von Goodell gesellschaftliche Bedeutung verliehen - als Zeichen dafür, wann es endlich halbwegs normal weitergeht in diesem Land.

Die NFL machte weiter wie geplant, passte sich dabei jedoch den Gegebenheiten an wie ein Chamäleon seiner Umgebung. Das Transferfenster öffnete sich am 18. März, Quarterback Tom Brady zum Beispiel wechselte von New England zu Tampa Bay, Vereine und Spielerberater verhandelten eben per Telefon. Ähnlich war es bei Vertragsverlängerungen (Christian McCaffrey unterschrieb bei den Carolina Panthers für vier Jahre und verdient insgesamt 64 Millionen Dollar - für einen Laufspieler NFL-Rekord). Und die jährliche Talentbörse wurde eben online abgehalten und war wegen der interessanten Einblicke ins Innenleben der Vereine ein immenser Erfolg.

Nun ist aus dem Umfeld der Liga zu hören, dass Ersatzpläne im Falle von Änderungen bereits vorliegen. Müsste der Start doch verschoben werden, dann würde sich nicht der komplette Kalender ändern, sondern es sollen einzelne Spieltage ans Saisonende verlegt werden. Also: Sollten die ersten vier Wochen ausfallen, würden die Spieltage fünf bis 17 wie angekündigt und die abgesagten Partien danach stattfinden. Die Playoffs würden vier Wochen später beginnen, der Super Bowl erst Anfang März ausgetragen.

Womöglich muss das aber gar nicht sein. Die NFL besteht aus zwei Conferences, die jeweils vier regionale Divisionen mit je vier Teams beheimaten; jeder Klub absolviert 16 Partien: jeweils zwei gegen die Mannschaften der eigenen Division und nach einem bestimmten Schlüssel gegen die Teams aus den anderen Divisionen, auch der anderen Conference. Das System enthält dabei Raum, um zu reagieren. Es beinhaltet zwei Spieltage, deren Streichung die faire Vergabe der Playoff-Plätze nicht gefährden würde. Und es sieht für die Klubs spielfreie Wochen vor. Unter Umständen müssten die Playoffs also gar nicht verschoben werden.

Das zeichnet die NFL seit Jahren aus: klare Strukturen, eine rasche Reaktion auf Veränderungen. Die Fans können deshalb die Spieltage erst einmal in ihre Kalender eintragen, und sollte nicht die komplette Saison ausfallen, dann werden an Heiligabend (der Freitag des 16. Spieltags) sogar die New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings antreten. Die Heiligen werden also an Weihnachten spielen - das kann nur Zufall sein. Oder auch nicht.