Hunderttausende NFL-Fans haben sich um Tickets für das Footballspiel zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons in Berlin bemüht. Manche Interessenten hatten in der Warteschlange eine halbe Million Leute vor sich, wie auf Screenshots in den sozialen Netzwerken zu sehen war. Knapp 75 000 Menschen können sich das Regular-Season-Game am 9. November live im Olympiastadion ansehen. Aktuelle Zahlen zum Ticketansturm liegen vonseiten der NFL bislang nicht vor.