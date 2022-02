Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Und dann sagte Evan McPherson diesen Satz, der ihn seitdem definiert und der ihn sein Leben lang begleiten dürfte. Es stand 16:16 im Viertelfinale der Footballliga NFL, die Cincinnati Bengals hatten die Chance, die haushoch favorisierten Tennessee Titans mit einem Field Goal aus 52 Yards zu besiegen. 52 Yards, das ist weit weg bei einer Torbreite von nur 5,63 Metern, zumal im Freiluft-Stadion von Nashville. Es hätte keinen gewundert, wäre der 22 Jahre alte McPherson nervös gewesen - in seiner ersten Profisaison als Kicker, beim ersten monumental wichtigen Tritt seiner Karriere.

McPherson stand also an der Seitenlinie, er lockerte das rechte Schussbein mit Probeschwüngen, und sagte zu Ersatz-Quarterback Brendon Allen: "Nun, sieht ganz so aus, als würden wir das Halbfinale erreichen." Dann lief er aufs Spielfeld, trat den Lederball zwischen die Pfosten und kehrte mit einem Hab-ich-doch-gesagt-Schulterzucken zurück zu seinen Kollegen am Spielfeldrand. Viel cooler kann einer nicht sein.

Vier Field Goals hatte McPherson insgesamt in diesem Spiel geschafft, wie auch im Achtelfinale gegen die Las Vegas Raiders und zuletzt im Halbfinale bei den Kansas City Chiefs - eines davon zum Sieg nach Verlängerung aus 31 Yards. Und nein, er hatte vorher nicht zu Allen gesagt, dass es ganz so aussähe, als würden die Bengals den Super Bowl erreichen. Wiederholungen sind nicht cool.

Es kann passieren, dass Kicker das komplette Spiel über nichts zu tun haben

McPherson hat diese Bengals als Zweitjüngster in diesem ohnehin sehr jungen Kader ins Finale geschossen. An diesem Sonntag geht es dort gegen die Los Angeles Rams, und sollte er während dieser Partie noch zwei Field Goals schaffen, bräche er den Playoff-Rekord von Adam Vinatieri. Der schaffte in der Saison 2006/07 insgesamt 14 erfolgreiche Versuche für die Indianapolis Colts - eine Bestmarke, von der es hieß, dass sie länger halten würde als der Hochsprung-Weltrekord des Kubaners Javier Sotomayor (2,45 Meter, seit 1993).

Detailansicht öffnen Selbst unter großem Druck entspannt: Bengals-Kicker Evan McPherson, 22. (Foto: Dustin Bradford/Icon SMI/Imago)

Der Begriff American Football ist irreführend für eine Sportart, die dem Rugby entsprungen und eher Hand- als Fußarbeit ist. Das primäre Ziel besteht darin, das Spielgerät in die gegnerische Endzone zu tragen oder dort zu fangen. Getreten wird der Ball nur beim Anstoß oder aus den Händen beim Nicht-Erreichen der nötigen Yards für neue Spielzüge (Punt) - oder eben aus bis zu 66 Yards für drei Punkte. Diese Weite ist der NFL-Rekord, den Justin Tucker von den Baltimore Ravens in dieser Saison aufgestellt hat.

Kicker sind die Exoten in dieser Sportart. Es kann passieren, dass sie das komplette Spiel über nichts zu tun haben, außer Anstöße und Extrapunkte nach Touchdowns (nach einer Regeländerung 2015 aus 32 Yards) auszuführen. Doch plötzlich geht es um Sieg oder Niederlage, mit einem Tritt. Unvergessen ist der Kick von Scott Norwood beim Super Bowl 1991, der Profi der Buffalo Bills schoss gegen die New York Giants kurz vor Schluss aus 47 Yards rechts daneben. Er führte seinen Verein (der vier Endspiele nacheinander verlieren sollte) in der darauffolgenden Saison zwar mit einem erfolgreichen 44-Yard-Kick zurück ins Finale, wurde danach jedoch entlassen, spielte nie wieder Football und wurde erst Versicherungsvertreter und dann Immobilienmakler.

Das führt zu McPherson, der wegen seiner Coolness mittlerweile "Money Mac" genannt wird und über den weitere außergewöhnliche Geschichten erzählt werden. Zum Beispiel die, wie er als Teenager als einziger von 250 High-School-Kickern fünf Mal nacheinander aus 55 Yards traf. Oder die Anekdote aus seiner Zeit am College in Florida, als er gegen Texas A&M aus 43 Yards treffen sollte. Doch dann: Strafe gegen Florida, nun waren es 48 Yards. Noch eine Strafe, 53 Yards. McPherson ging, kein Scherz, zu seinen Trainern und fragte, ob man sich absichtlich noch eine Fünf-Yard-Strafe einhandeln könne; er würde gerne aus 58 Yards treffen - das wäre Schulrekord gewesen. Taten sie freilich nicht, also traf er aus 53 Yards. Den Rekord (55 Yards) übrigens hatte er ein paar Wochen zuvor selbst aufgestellt.

Gut möglich, dass dieser Super Bowl durch einen Tritt zwischen die Pfosten entschieden wird

Ein Kicker, so heißt es manchmal, brauche drei Dinge: Eisen im Fuß, Eiswasser in den Adern, vor allem aber: keine Zweifel im Kopf. Kein Wunder, sagen viele nun, dass dieser McPherson so selbstbewusst ist; der hat noch nichts Großes verschossen in seiner Karriere und damit keine Erinnerung ans Versagen, die irgendwo still im Kopf sitzt - und dann, im wichtigen Moment, nach vorne kriecht, Pudding in die Füße schickt und einen Koffein-Cocktail in die Adern. Erst nach dem ersten wichtigen Fehlschuss zeige sich, heißt es, ob ein Kicker ein richtiger Kicker sei - oder ob er bald Versicherungen verticken wird.

Die Replik darauf bei McPherson: Ja, er hat die erste Partie seiner Profikarriere mit einem Field Goal in der Verlängerung gegen die Minnesota Vikings gewonnen. Er hat aber an Spieltag fünf gegen die Green Bay Packers zwei Chancen zum Sieg (mit Schlusspfiff aus 57, in der Verlängerung aus 49 Yards) vergeben. Er kennt also Versagen, und die wirklich beeindruckende Geschichte über McPherson ist, was danach passierte: Er verwandelte 23 von 25 Versuchen, darunter die siegbringenden in den Playoffs. Versicherungen wird er so schnell nicht verkaufen müssen.

Gut möglich, dass dieser Super Bowl durch einen Tritt zwischen die Pfosten entschieden wird; deshalb sollte man noch anmerken, dass auch die Rams einen mit Eisen im Fuß und Eiswasser in den Adern haben: Matt Gay traf in dieser Saison 32 von 34 Versuchen, und in den Playoffs verwandelte er im Viertelfinale gegen die Tampa Bay Buccaneers und im Halbfinale gegen die San Francisco 49ers jeweils das siegbringende Field Goal kurz vor Schluss.