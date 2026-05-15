Revanche zum Auftakt: Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks eröffnet die neue Saison der NFL mit einem Topspiel. Seattle trifft am 9. September (2.20 Uhr MESZ) im ersten Duell der neuen Spielzeit auf den sechsmaligen Champion New England Patriots und hat damit in der Neuauflage des Endspiels aus dem Februar gleich zu Beginn ein Schwergewicht vor der Brust. Beim Duell um den Titel hatte Seattle mit 29:13 dominiert. Zum ersten Mal seit 2016 bildet die Final-Revanche das Eröffnungsspiel, damals waren die Denver Broncos auf die Carolina Panthers getroffen.