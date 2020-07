Das Washingtoner Football-Team will sich an diesem Montag von dem Namen lösen. Amerikanische Ureinwohner empfinden ihn seit langem als rassistisch.

Das Washingtoner Football-Team "Redskins" (Rothäute) trennt sich von seinem umstrittenen Namen. Nach jahrelanger Kritik amerikanischer Ureinwohnern und jüngst auch entsprechenden Forderungen seiner Sponsoren haben die Verantwortlichen nach US-Medienberichten beschlossen, den Namen zu streichen. Die Entscheidung soll am Montag bekanntgegeben werden. Unklar ist noch, ob dann bereits ein neuer Name präsentiert wird.

Infolge der fortlaufenden Proteste gegen Rassismus hatte der Namenssponsor des Stadions die Verantwortlichen Anfang Juli dazu aufgefordert, sich von dem Beinamen Redskins zu trennen. Weitere Sponsoren folgten dem Aufruf. Ausrüster und Handelsketten nahmen Trikots und weitere Fanartikel mit dem Namenszug "Redskins" aus ihren Angeboten. Ureinwohner der USA setzen sich seit Jahrzehnten dafür ein, den als rassistisch empfundenen Namen nicht mehr zu nutzen.

Die Mannschaft wurde 1932 unter dem Namen Boston Braves gegründet. 1933 folgte die Umbenennung in Redskins, 1937 der Umzug in die US-Hauptstadt. Das Team holte Super Bowls in den Spielzeiten 1982, 1987 und 1991.

Trainer Ron Riveira hatte sich für eine Namensänderung vor dem Beginn der kommenden Saison ausgesprochen. US-Präsident Donald Trump hatte einen möglichen Abschied von der Bezeichnung "Redskins" kritisiert. Auch, dass das Baseball-Team der Cleveland Indians über eine neue Bezeichnung nachdenkt, gefällt Trump nicht.