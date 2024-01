Dem einen springt das Ei an den Helm: Detroits Kindle Vildor (rechts). Der andere fängt ihn auf - und dann leitet Brandon Aiyuk die Wende für die San Francisco 49ers ein.

Die San Francisco 49ers ziehen dank eines kuriosen Comebacks in den Super Bowl ein. Die Detroit Lions verlieren das Halbfinale auf grotesk tragische Weise. So bündelt sich die Geschichte zweier amerikanischer Städte in einer Partie.