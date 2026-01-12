Für Titelverteidiger Philadelphia Eagles ist der Traum vom erneuten Einzug in den Super Bowl etwas überraschend bereits in der ersten Play-off-Runde geplatzt. Die Franchise um Quarterback Jalen Hurts unterlag den San Francisco 49ers 19:23. Die New England Patriots dagegen wurden ihrer Stellung als Titelanwärter gerecht und bezwangen die Los Angeles Chargers 16:3.

Die Eagles verspielten gegen die verletzungsgeplagten 49ers, bei denen sich Tight End George Kittle einen Achillessehnenriss zuzog, im letzten Viertel eine 16:10-Führung. Matchwinner war Running Back Christian McCaffrey mit zwei Touchdowns. San Francisco trifft nun im Viertelfinale auf die topgesetzten Seattle Seahawks.

„Unser Team kämpft einfach“, sagte McCaffrey. „Wir wussten, dass es ein Kampf über zwölf Runden wird, und wir mussten einfach dranbleiben, egal was passiert.“ Quarterback Brock Purdy überzeugte mit 262 Yards und zwei Touchdown-Pässen. Für den spektakulärsten Moment sorgte Jauan Jennings mit einem Trickspielzug über 29 Yards zur Führung im letzten Viertel.Für die Eagles endete die Saison nach einer schwachen Offensivleistung. „Am Ende des Tages haben wir nicht genug explosive Plays kreiert“, räumte Coach Nick Sirianni ein.

Bei den Patriots drehte MVP-Anwärter Drake Maye erst in der zweiten Halbzeit auf. Er brachte elf von 14 Pässen für 173 Yards an und ermöglichte den einzigen Touchdown der Begegnung.Als nächster Gegner wartet der Sieger des Duells zwischen den Pittsburgh Steelers und den Houston Texans, das in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr) stattfindet. Mit dem Aus der Chargers ist klar, dass die Buffalo Bills als das am schlechtesten gesetzte Team im Viertelfinale auf die Denver Broncos treffen.