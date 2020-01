Die Seattle Seahawks haben sich als letzte Mannschaft für die Divisional Round der Play-offs in der National Football League qualifiziert. Nach dem 17:9 bei den Philadelphia Eagles trifft der Super-Bowl-Champion von 2014 am kommenden Sonntag auf die Green Bay Packers, die sich ein Freilos für die erste Runde erkämpft hatten.

Bei den Eagles musste Quarterback Carson Wentz in seinem ersten Play-off-Start bereits im ersten Viertel vom Feld. Bei einer heftigen Kollision mit Seattles Jadeveon Clowney zog er sich eine Kopfverletzung zu. Der 40 Jahre alte Josh McCown wurde daraufhin zum ältesten Quarterback, der sein Play-off-Debüt gab, er konnte seine Mannschaft aber zu keinem Touchdown führen.

DK Metcalf stellt Play-off-Rekord auf

Bei den Seahawks lief der reaktivierte Running Back Marshawn Lynch einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 10:3. Quarterback Russell Wilson warf für 325 Yards und einen Touchdown und erlief selbst weitere 45 Yards. Wide Receiver DK Metcalf fing sieben Pässe für 160 Yards und stellte damit einen Play-Off-Rekord für Seattle auf.

Im zweiten Spiel des Tages haben die Minnesota Vikings überraschend die New Orleans Saints geschlagen. Das Team aus Minneapolis sicherte sich einen 26:20-Erfolg nach Verlängerung bei den favorisierten New Orleans Saints.

Der entscheidende Touchdown gelang Tight End Kyle Rudolph auf Zuspiel von Quarterback Kirk Cousins. Zuvor hatte Dalvin Cook die Vikings mit zwei Touchdown-Läufen bereits nah an den Sieg in den regulären Spielzeit gebracht.

Viertelfinals am kommenden Wochenende

Trotz einer mäßigen Leistung von Spielmacher Drew Brees holten die Saints einen 10:20-Rückstand kurz vor Schluss noch auf und retteten sich in die Overtime. Dort aber setzten sich die vor allem defensiv überzeugenden Vikings verdient durch.

Die Viertelfinals werden am kommenden Wochenende ausgetragen. Als Favorit auf den Titelgewinn gelten die Baltimore Ravens, das punktbeste Team der Hauptrunde um Spielmacher Lamar Jackson (22). Der Superbowl findet am 2. Februar in Miami statt.