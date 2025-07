Der österreichische Footballprofi Bernhard Raimann hat bei den Indianapolis Colts aus der US-amerikanischen Profiliga NFL einen hochdotierten Vertrag erhalten. Der 27-Jährige, der auf der Position des linken Tackles spielt, verlängerte laut ESPN für vier Jahre und 100 Millionen US-Dollar. Mit seinem Team wird er in der kommenden Saison in Deutschland spielen: Am 9. November, dem Jahrestag des Mauerfalls, trifft Indianapolis in Berlin auf die Atlanta Falcons mit dem Berliner Kicker Lenny Krieg.