Es sieht nicht gut aus für Gardner Minshew. Der Quarterback der Jacksonville Jaguars befindet sich nach allem, was über Sport, Wirtschaft und Technologie bekannt ist, auf direktem Weg ins Tal der Enttäuschungen. Am vorigen Wochenende wirkte er zum ersten Mal in seiner Karriere, die ja erst vor ein paar Wochen und nur aufgrund der Verletzung von Stammspielmacher Nick Foles in Fahrt gekommen ist, tatsächlich wie ein Neuling in der US-Profiliga NFL: Bei der 6:13-Niederlage gegen die New Orleans Saints wurde Minshew von den gegnerischen Verteidigern regelrecht gejagt, er sah fahrig und bisweilen hilflos aus, nicht einmal die Hälfte seiner Pässe kam bei den Mitspielern an.

"Believe the Hype!" So nennen die Amerikaner das, wenn einer nicht grundlos gefeiert wird, sondern die Begeisterung mit grandiosen Leistungen rechtfertigt. Die Jaguars hatten Minshew nach der schlimmen Schulterverletzung von Foles ins kalte Wasser geworfen, und Minshew hielt sich nicht bloß irgendwie über Wasser, sondern schwamm wie Michael Phelps, der 23-malige Olympiasieger: Die Zahlen in den für Spielmacher wichtigen Statistiken Passquote (73,9 Prozent) und Passer Rating (110,6) waren die besten, die je ein Quarterback in den ersten drei Spielen seiner Karriere erreicht hat.

Zu Minshews Popularität trägt bei, dass er wie ein cooler Hund wirkt. Er trägt einen Tom-Selleck-Schnurrbart und ein Jane-Fonda-Stirnband, dazu selbst abgeschnittene Jeans und Fliegerbrille, in Interviews spricht er davon, wie er seine Hand einst mit dem Hammer brechen wollte, um länger am College spielen zu können. So wurde Minshew zur Kultfigur, die Jaguars-Fans kommen mit angeklebten Bärten zu den Spielen, im Internet gab es Sprüche über ihn wie sonst nur über den Schauspieler Chuck Norris. Ein Beispiel: "Als Minshew zur Uni ging, sagte er zu seinem Vater: Du bist jetzt der Mann im Haus!" Das Netzwerk Snapchat führte einen Minshew-Filter mit Bart, Brille und Stirnband ein.

Minshew ist ein Beispiel dafür, wie es jungen Quarterbacks in der ersten Saison ergeht

Kaum ein Mannschaftssport ist derart auf einen Einzelnen fokussiert wie American Football auf den Quarterback, und so wird Minshew zum Symbol einer Saison, in der Ersatzleute auf der Spielmacherposition für Furore sorgen: Bei den Saints übernahm Teddy Bridgewater für den verletzten Drew Brees, bei den Pittsburgh Steelers spielt nun Devlin Hodges, nachdem erst Ben Roethlisberger und dann dessen erster Ersatzmann Mason Rudolph ausfiel; bei den Indianapolis Colts steht Jacoby Brissett nach dem überraschenden Karriereende von Andrew Luck auf dem Feld. Auch die New York Giants (Daniel Jones für Eli Manning) und die Carolina Panthers (Kyle Allen für Cam Newton) haben bereits getauscht.

Es wäre zu früh, die vielen Wechsel als Trend zu betrachten oder die Karrieren der Super-Bowl-Gewinner Brees und Roethlisberger für beendet zu erklären - die des zweimaligen Titelträgers Manning dagegen dürfte vorbei sein. Es lohnt aber, die ersten Partien von Minshew als Beispiel dafür zu betrachten, wie es jungen Quarterbacks während ihrer ersten Saison als Stammspieler in dieser Liga ergeht, in der einer schwimmen mag wie Phelps und dennoch von Haien gefressen werden kann.