Mit zwei Touchdown-Pässen in den letzten Minuten des Spiels hat Tom Brady die Tampa Bay Buccaneers zum Comeback gegen die New Orleans Saints geführt. Der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der NFL hatte mit den Bucs 3:16 hinten gelegen, ehe zwei nahezu fehlerfreie Angriffsserien noch das 17:16 und den sechsten Saisonsieg brachten. Die Bucs festigten Rang eins und ihre Playoff-Aussichten. "Wir haben viele Dinge nicht gut genug gemacht, um Angriffe am Leben zu halten. Aber am Ende haben wir ein paar Aktionen gehabt, und darauf kommt es an", sagte Brady bei ESPN. Nur einmal in seiner Karriere hatten er und sein Team im Schlussviertel noch mehr als 13 Punkte aufgeholt. Beim letzten Touchdown-Pass standen noch drei Sekunden auf der Uhr, später hatte er in seiner Karriere noch nie eine Partie gedreht.