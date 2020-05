Don Shula in seinem Zuhause in Indian Creek.

In den 100 Jahren, in denen die National Football League (NFL) besteht, hat kein Coach mehr Spiele gewonnen als Don Shula: 347, inklusive Playoffs. Und doch gab es in der Karriere dieses Mannes einen Moment, in dem er davor stand, als großer Verlierer in die Geschichte der amerikanischen Profiliga einzugehen. Mit einer Bilanz von 16:0 Siegen waren seine Miami Dolphins im Januar 1973 ins Finale eingezogen. "Eine Niederlage wäre ein Desaster gewesen, gerade für mich", hat Shula später erzählt. Er hatte bis dahin ja schon zwei Super Bowls verloren, 1969 mit den Baltimore Colts und 1972 erstmals mit den Dolphins; er wusste: "Nach dem dritten hätte es geheißen, ich kann die großen Spiele nicht gewinnen." Aber sein Team ließ ihn nicht im Stich: Es bezwang die Washington Redskins 14:7, gewann den Titel und beendete die Saison ohne Niederlage. Bis heute ist das keinem anderen NFL-Klub gelungen.

Womöglich ist das eine Saison für die Ewigkeit, Don Shula wird es jedenfalls nicht mehr erleben, dass jemand diese Leistung wiederholt. Am Montag starb er im Alter von 90 Jahren "friedlich bei sich zu Hause", wie der Klub mitteilte. "Don Shula ist einer der größten Coaches der Historie, der Maßstab", würdigte ihn der Kollege Bill Belichick, 68, als sechsmaliger Super-Bowl-Gewinner selbst ein Großer. Aber nicht mal ihm gelang ein makelloses Jahr: Nach 18 Siegen in Serie verloren seine New England Patriots 2008 das Finale.

Don Shula war nicht nur wegen seiner vielen Siege ein außergewöhnlicher Mann. 1963 engagierten die Baltimore Colts den damals 33-Jährigen als jüngsten NFL-Cheftrainer der Nachkriegszeit; nach sieben Jahren wechselte er zu den Dolphins nach Miami und blieb dort bis zu seiner Pensionierung 1995. Nach der einzigartigen Saison 1972/73 gewann Shula noch einmal einen Titel (1974) und verlor noch ein Endspiel (1983). Er war insgesamt 33 Jahre Chefcoach in der NFL, nur einer war länger im Amt: der Liga-Mitgründer George Halas, der die Chicago Bears zwischen 1920 und 1967 gar in 40 Spielzeiten betreute. Wobei auch Halas nicht an Shulas Konstanz herankam: Von den 33 Spielzeiten beendete er nur zwei mit einer negativen Bilanz.