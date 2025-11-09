Die Indianapolis Colts haben das erste Gastspiel der US-Football-Liga NFL in Berlin gewonnen. Das Team um Quarterback Daniel Jones besiegte die Atlanta Falcons am Sonntag in der Hauptstadt in einem Overtime-Krime mit 31:25 (25:25, 13:14). Beim ersten regulären Saisonspiel der NFL in der deutschen Hauptstadt gelang dem überragenden Runningback Jonathan Taylor der entscheidende Touchdown zum Sieg.

Mit einer Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen bleiben die Colts eines der besten Teams der NFL. Die Falcons stehen bei drei Erfolgen und sechs Pleiten, womit sie im Playoff-Rennen arg unter Druck geraten.

Das „Berlin Game“ war das insgesamt fünfte Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden. Seit 2022 trägt die Liga offizielle Partien in Deutschland aus, in den Vorjahren waren München und Frankfurt die Austragungsorte. Bereits von 1990 bis 1994 hatte die NFL Vorbereitungsspiele in Berlin veranstaltet. In der Zukunft sind für 2027 und 2029 weitere Spiele im Olympiastadion geplant. Die NFL investiert dafür insgesamt 48 Millionen Euro, von der Stadt Berlin kommen noch einmal 12,5 Millionen hinzu.