Für die Kansas City Chiefs lebt der Traum vom ersten „Three-Peat“ der NFL -Geschichte. Angeführt vom fehlerfreien Quarterback Patrick Mahomes und angefeuert von Edel-Fan Taylor Swift triumphierten die Chiefs in einem dramatischen AFC-Championship-Game gegen die Buffalo Bills mit 32:29 und streben als erstes Team zum dritten Mal in Serie den Gewinn des Super Bowl an.

Die Chiefs treffen dabei am 9. Februar in New Orleans auf NFC-Champion Philadelphia Eagles. Das Team von Quarterback Jalen Hurts hatte zuvor das erste Play-off-Halbfinale der NFL gegen die Washington Commanders um den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman klar mit 55:23 gewonnen. Der Super Bowl ist eine Neuauflage von 2023, als sich die Chiefs knapp durchgesetzt hatten.

„Mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht fassen. Ich bin so stolz auf mein Team. Das ganze Team hat Großartiges geleistet und ich freue mich auf New Orleans. Lasst uns Geschichte schreiben“, sagte Mahomes nach dem hauchdünnen Erfolg im heimischen Arrowhead Stadium gegen die Bills.

Mahomes erzielte zwei Touchdowns durch Läufe, zudem bereitete er einen weiteren durch einen Pass vor. Es sei aber „das ganze Team. Wenn die Defense jemanden stoppen muss, tut sie das. Wenn die Offense etwas leisten muss, tun wir das auch. Es ist eine Teamleistung“, betonte der 29-Jährige bei RTL.

Auf der anderen Seite gelangen auch MVP-Anwärter Josh Allen zwei Touchdowns. Doch das war für die Bills gegen die Chiefs erneut zu wenig, nachdem Harrison Butker beim Stand von 29:29 gut drei Minuten vor dem Ende die Partie per Field Goal entschied. Die Chiefs zerstörten damit bereits zum vierten Mal in den letzten fünf Duellen die Träume der Bills in der „Post-Season“.

Kansas City steht dagegen bereits zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren im NFL-Finale. 2023 triumphierten Mahomes, Travis Kelce und Co. gegen Philadelphia (38:35), im letzten Jahr gegen die San Francisco 49ers (25:22 OT).