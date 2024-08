Nach ihrem Aus bei der letzten Reduzierung des Kaders haben es gleich mehrere deutsche Footballprofis um Jakob Johnson zumindest in das sogenannte Practice Squad ihrer NFL-Teams geschafft. Auf diesem Weg ist es möglich, während der Saison in den Spieltagskader zu kommen. So darf der Stuttgarter Fullback Johnson in der US-Profiliga wieder auf Einsätze für die New York Giants hoffen. Das gilt auch für Safety Marcel Dabo aus Reutlingen bei den Indianapolis Colts, Offensive Tackle Kilian Zierer aus München bei den Houston Texans und den Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown (Wide Receiver) bei den New Orleans Saints.