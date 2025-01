Eine Rückkehr von Brasiliens Fußball -Superstar Neymar zu seinem Heimatclub rückt Medienberichten zufolge immer näher. Demnach soll der FC Santos, für den der bald 33-Jährige bereits bis 2013 spielte, Neymars aktuellem Arbeitgeber in Saudi-Arabien ein Leihangebot gemacht haben. „Neymar ist zwei Unterschriften von der Rückkehr zu Santos entfernt“, schrieb „O Globo“. Auch der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete darüber.

Derzeit steht Neymar noch bei Al-Hilal unter Vertrag, gültig ist dieser bis Ende Juni 2025. Der 128-malige Nationalspieler Brasiliens war im August 2023 in die saudi-arabische Liga gewechselt. Nach einem Kreuzbandriss, den er im Oktober 2023 erlitten hatte, kam er im Oktober und November vergangenen Jahres bei seinem Comeback zu zwei kürzeren Einsätzen, ehe ihn Oberschenkelbeschwerden stoppten. Trainer Jorge Jesus musterte ihn jüngst aus.

Auch wenn Santos 2025 nicht mehr an kontinentalen Wettbewerben teilnehmen wird, glaube Neymar, dass er bei diesem Verein die Freude am Fußballspielen wiederentdecken kann, erklärte „O Globo“. Demnach soll der Vertrag mit Al-Hilal letztlich aufgelöst werden und Neymar beim Pele-Club FC Santos, der im November 2024 in die erste Liga des Rekordweltmeister-Landes zurückgekehrt war, die Möglichkeit auch auf eine Zusammenarbeit bis zur WM 2026 bekommen.

Angeblich sollen auch Vereine aus WM-Mitgastgeberland USA Interesse an einer Verpflichtung des Brasilianers haben, der noch immer für die höchste Ablösesumme im Fußball steht: 2017 war er für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt.