4. Juni 2019, 09:25 Uhr Vorwürfe gegen Fußballer Es wird heikel für Neymar

Eine Brasilianerin behauptet, dass Neymar sie in Paris vergewaltigt hat.

Der Fußballer streitet die Vorwürfe ab, indem er im Netz das Chatprotokoll mit der Frau veröffentlicht.

Die Polizei verhört Neymar in der Sache - die Anwälte der Klägerin legen offenbar ihr Mandat nieder.

Von Javier Cáceres

Es gibt Menschen, die haben einen etwas günstigeren Geschmack als Neymar Júnior. Und das bezieht sich nicht nur auf so profane Dinge wie Kleidung, Unterkünfte oder gastronomische Betriebe. Sondern erstreckt sich auch auf Fortbewegungsmittel.

Am Sonntag kehrte der Stürmer, der 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war, in seinem neuen Hubschrauber ins Trainingscamp Granja Comary der brasilianischen Nationalelf nahe Rio de Janeiro zurück, am Ende einer 24-stündigen Freizeit und in Begleitung seiner PSG-Kumpels Dani Alves und Thiago Silva. Bei dem Helikopter handelt es sich um einen personalisierten Airbus H-145, der umgerechnet etwa 13 Millionen Euro gekostet hat und einige seltsame Extras aufweist.

Was der Fall in Brasilien auslöst

Er ist innen mit Batman-Motiven ausgeschmückt, das Hauptrotorblatt mit drei Buchstaben verziert, die auf den Besitzer verweisen: NJR. Als Neymar landete, dürfte er gewusst haben, dass die Polizei hinter ihm her war. Mehrere Beamte waren vorstellig geworden, um ihn wegen Vorwürfen zu befragen, die Brasiliens Nationalelf kurz vor dem Eröffnungsspiel der Copa América am 14. Juni gegen Bolivien tief erschüttern. Sie zogen zunächst unverrichteter Dinge wieder ab - Neymar war noch nicht angekommen.

Die Sache, um die es im weiteren Sinne geht, ist heikel. Am Samstag war publik geworden, dass eine Frau unbekannter Identität Neymar der Vergewaltigung bezichtigt. Die Brasilianerin war von ihm nach Paris eingeladen worden, dort kam es am 15. Mai in einem Hotel nahe des Triumphbogens zu sexuellen Handlungen. So weit, so unstrittig. Am 31. Mai hinterlegte sie aber in São Paulo eine Anzeige: Neymar Jr. habe sie in alkoholisiertem Zustand und mit Gewalt zum Sex gezwungen. Um sofort in Paris Anzeige zu erstatten, sei sie zu aufgewühlt und verängstigt gewesen.

Nachdem offiziell bestätigt worden war, dass Brasiliens Justiz Ermittlungen aufgenommen hat, ging Neymar in der Nacht zum Sonntag in die Offensive. Mit einer Maßnahme, die ihm nun ein zweites Ermittlungsverfahren einbrachte, wegen mutmaßlicher Verletzung der Intimsphäre, und den Beamten deshalb die Reise ins Trainingslager.

Neymar hatte in seinen Sozialnetzwerken die Vorwürfe vor seinen rund 100 Millionen Followern per Videobotschaft vehement zurückgewiesen: "Ich bin in eine Falle getappt." Nach einem knapp fünfminütigen Monolog machte er Auszüge seiner über Wochen laufenden Chats mit der Frau öffentlich. Zu Tage kamen nicht nur Flirts in unbeholfen schwülstigem Ton, sondern auch eine Reihe freizügiger Bilder - die intimsten Stellen der Fotos waren unkenntlich gemacht worden. Wenn die Protokolle authentisch sein sollten, würden sie nahelegen, dass die Frau sich noch nach besagter Nacht mehr als nur freundlich mit Neymar austauschte, sogar ein weiteres Treffen in Aussicht stellte.

Zeitgleich publizierte Neymars Marketingfirma NJR ein Kommuniqué, in dem zu lesen ist, dass der Anzeige ein Erpressungsversuch über einen Anwalt in São Paulo vorausgegangen sei. Das Internetportal UOL Esporte berichtete am Montag wiederum, dass die Frau auch "Bilder und Dokumente" beigebracht habe, auf denen angeblich zu sehen sei, dass Neymar sich "vor dem mutmaßlichen Verbrechen aggressiv" gezeigt habe. Blutergüsse seien zu erkennen. Zudem habe ein Arzt Tage später bei der Frau Stresssymptome, Hämatome an Beinen und Gesäß, Magenprobleme und Gewichtsverlust festgestellt. Neymar wiederum löschte sein Video wieder, offenbar unter dem Eindruck der Ermittlungen der Polizei, die sein Handy beschlagnahmen will. Am Montag wurde zudem bekannt, dass Beamte Neymar im Lauf des Tages 45 Minuten lang befragt hatten.

Am Dienstag folgte dann die nächste Volte, die den Fall immer diffuser werden lässt. Wie der brasilianische TV-Sender Globo berichtete, beendeten die Anwälte des vermeintlichen Opfers die Zusammenarbeit aufgrund widersprüchlicher Aussagen der jungen Frau. Der Sender zitierte aus einem Schreiben der Kanzlei Fernandes e Abreu. Demnach habe die Mandantin zunächst angegeben, schon vor der betreffenden Nacht in einer Beziehung mit Neymar gewesen zu sein. Bei der Polizei habe die Frau jedoch eindeutig von Vergewaltigung beim vermeintlich ersten Treffen gesprochen, was eine vollkommen andere Behauptung sei.