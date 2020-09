Von Oliver Meiler

Es gibt Fußballspiele, die haben das Zeug, eine ganze Saison fortzudauern. Und die Ligue 1 hat eben erst begonnen. "Le classique", der französische Klassiker zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille vom Sonntag, auch als "Clasico" mit Betonunug auf dem "o" bekannt, weil man sich gerne mit den ganz grossen Meisterschaften des Kontinents misst, bot so viele Geschichten in der Geschichte, dass sie nun episodenweise aufbereitet werden dürften. Wie in einer Fernsehserie. Aber zuerst zum Zählbaren: Marseille schlägt Paris mit viel taktischer Disziplin und fast ohne Fussball 1:0, Tor von Florian Thauvin, 31. Minute, nach einem Standard.

Zehn Jahre war der letzte Sieg her, zwanzig Spiele. In der gesamten katarischen Ära von PSG gelangen den Südfranzosen nur zwei Unentschieden. Die Serienmeister aus Paris, Finalisten in der jüngsten Champions League - sie liegen nun nach zwei Spieltagen und zwei Niederlagen ganz am Tabellenende, null Punkte, Tordifferenz minus 2. Diese Momentaufnahme trägt die Stimmung Marseilles locker für einige Monate, auch wenn sie wohl sehr schnell vergilben wird. Es schmeckt schließlich nichts süßer als das Unglück der Rivalen.

In der absehbaren Seifenoper nach diesem Spiel wird dann wohl oft zurückgedreht werden, zu den allerletzten Szenen - im Stile von: Was bisher geschah. Da gab es in der 96. Minute ein gigantisches Gemenge in der Spielfeldmitte. Alle gegen alle, vor 5000 Zuschauern im Prinzenpark. Tritte und Schubser, ein trübes Schlachtgemälde. Und mittendrin Neymar Junior, der zusammen mit Angel Di Maria nach überstandenem Covid-19 gleich wieder neunzig Minuten durchspielen musste, aus dem Stand gewissermassen, weil PSG nach dem Flop in Lens zum Saisonauftakt nicht noch einmal patzen konnte, unmöglich.

Neymar also schlug seinem Gegenspieler, dem spanischen Innenverteidiger Alvaro Gonzalez, mit der Faust an den Hinterkopf. Der Schiedsrichter zog den Videobeweis heran und verwies Neymar des Feldes. Der klatschte noch höhnisch und ging vondannen. Am Ende wird es insgesamt 14 gelbe und fünf rote Karten gegeben haben.

Die Sportzeitung L'Équipe überschreibt ihren Kommentar zu den Vorkommnissen mit der kurzen und recht unumwundenen Zeile: "Imbéciles", Idioten. "Diese Idioten haben in sich drinnen doppelt so viel Testosteron wie Intelligenz und gesunden Menschenverstand." Sie hätten alles verdorben, die ganze Freude über die erste große Affiche nach dem langen Stopp wegen der Pandemie. Die Ligue 1 hatte ja als einzige der fünf größten Meisterschaften Europas den Spielbetrieb im März ganz eingestellt und das Klassement eingefroren.