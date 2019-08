Wenige Tage vor dem Ende der laufenden Transferperiode hat der FC Barcelona seine Bemühungen verstärkt, den brasilianischen Nationalstürmer Neymar Júnior, 27, bei Paris St.-Germain loszueisen. Am Dienstag begab sich eine hochrangige Delegation des katalanischen Fußballklubs in die französische Hauptstadt, um mit PSG-Manager Leonardo zu verhandeln. Barcelonas Delegation wurde vom Vorstandschef Óscar Grau angeführt. Die Zeitung Le Parisien berichtete nach der vierstündigen Runde, dass Barcelona 170 Millionen Euro geboten habe, zahlbar in zwei Raten. Eine Antwort von PSG stand aus. Die Operation ist weiterhin diabolisch komplex. Bei Barça hieß es, man sei optimistisch, vor dem Transferschluss (2. September) eine Einigung erzielen zu können. Theoretisch liegt eine 170-Millionen-Offerte weit unter den Vorstellungen von PSG. Neymar war 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG gewechselt. Zu Beginn der jetzigen Neymar-Debatte hatte PSG einen Kaufpreis von 300 Millionen Euro aufgerufen. Das aber liegt jenseits der Möglichkeiten Barças. Der Klub hatte in diesem Sommer einen Kredit aufnehmen müssen, um Antoine Griezmann für 120 Millionen Euro bei Atlético Madrid abzulösen. Eine Verrechnung mit Profis aus dem Barça-Kader gestaltet sich ebenfalls schwierig. Kandidaten wie Ousmane Dembélé wollen Barça entweder nicht verlassen oder gelten wie PSG-Wunschspieler Nélson Semedo, ein Rechtsverteidiger, als unverkäuflich.

Angesichts dieser Gemengelage werden sogar Zweifel laut, ob Barcelona ernsthaft an dem verletzungs- und affärenanfälligen Neymar interessiert ist. Eine Spekulation in Barcelona lautet, dass die Vereinsführung pour la galerie verhandelt. Kapitän Lionel Messi soll intern erkennen lassen haben, dass er die Verpflichtung Neymars wünsche. Die Nachricht von der bevorstehenden Verhandlungsrunde in Paris soll gezielt an die Medien gestreut worden sein, um vor allem Messi zu zeigen: Wir versuchen alles, um Neymar zu holen.

Real Madrid bleibt derweil weiterhin in Lauerstellung. Trainer Zinédine Zidane gilt als Gegner der Verpflichtung Neymars; Vereinschef Florentino Pérez aber würde den Brasilianer gern im weißen Dress sehen. Im Gegensatz zu Barcelona verfügt Real Madrid auch über ausreichende Finanzmittel. Das Problem: Neymars bevorzugt eindeutig einen Wechsel zum FC Barcelona. Dass Real Madrid verlauten lässt, dass Neymar keine Priorität sei, ist auch eine Prestigefrage. Pérez hat in der Vergangenheit mehrmals vergeblich um Neymar gebuhlt - und sich Abfuhren abgeholt. Das soll sich nicht wiederholen. Pérez würde nur seinen Hut in den Ring werfen, wenn Barça sich zurückzieht. Neymar hat sich bislang nicht öffentlich erklärt. Das heißt allerdings auch: Er hat einen Wechsel zu Real Madrid nicht kategorisch ausgeschlossen. Sein Wille, Paris zu verlassen, gilt als unumstößlich.