Brasiliens Fußballstar Neymar kehrt zu seinem Jugendverein FC Santos zurück. Der 32-Jährige verkündete den Wechsel in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen. „Es fühlt sich fast so an, als würde ich in der Zeit zurückreisen. Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben“, sagte Neymar.