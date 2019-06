6. Juni 2019, 08:23 Uhr Verletzung bei Länderspiel Neymar muss auf Copa America verzichten

Riesen-Enttäuschung für Brasilien kurz vor der Copa America: Neymar verletzt sich in einem Teststpiel und muss für die Südamerika-Meisterschaft absagen.

Weiterhin belasten ihn die Vergewaltigungsvorwürfe einer jungen Brasilianerin.

Es sind Bilder, die in Brasilien tiefe Bestürzung auslösen: Ihr Held, der Antreiber der Seleção, der beste Fußballer des Landes mit einem dicken Eisbeutel am Fuß, gestützt von wackeren Teambetreuern. Neymar, schon allein sein Name elektrisiert derzeit ein ganzes Land, aber eben ausgerechnet nicht damit, womit er eigentlich berühmt wurde: mit Dribblings, Finten oder Toren. Die aktuelleste Volte um den Profi dreht sich um seine Gesundheit. Neymar ist nämlich alles andere als fit, er verpasst aufgrund einer Verletzung die Copa America (14. Juni bis 7. Juli) in seinem Heimatland. Das bestätigte der brasilianische Verband am Donnerstag. Der 27-Jährige könne angesichts der "Schwere" seiner kurz zuvor beim 2:0 (2:0)-Testspielsieg gegen Katar erlittenen Blessur "weder fit sein", noch könne er "rechtzeitig genesen, um teilzunehmen", heißt es in der Mitteilung.

Neymar, der vor der Partie in Brasilia wegen eines weiterhin kursierenden Vergewaltigungs-Vorwurfs von "einem der schwierigsten Spiele meiner Karriere" gesprochen hatte, hatte sich bei einer unglücklichen Aktion in der Anfangsphase den zuletzt schon zweimal lädierten rechten Fuß verdreht. Bereits nach 20 Minuten wurde der Stürmer von Frankreichs Meister Paris St. Germain ausgewechselt.

Neymar nahm daraufhin zunächst mit dickem Verband auf der Bank Platz und wurde schließlich in die Kabine geführt - für halb Brasilien sind das dramatische Momente. Noch vor Spielschluss machte er sich auf Krücken auf den Weg zu einer genaueren Untersuchung im Krankenhaus.

Im Februar des vergangenen Jahres hatte Neymar, gegen den am vergangenen Freitag eine Brasilianerin Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gestellt hatte, im gleichen Fuß eine schwere Bänderdehnung sowie einen Haarriss im äußeren Mittelfuß-Knochen erlitten. Erst kurz vor Beginn der WM in Russland wurde der Stürmer wieder fit. Beim Liga-Duell mit PSG Ende Januar gegen Racing Straßburg wurde der Fuß erneut in Mitleidenschaft gezogen, auch hier folgte eine mehrwöchige Zwangspause.

Die Standortbestimmung gegen den nächsten WM-Gastgeber Katar, der wie auch Japan als Gastland an der Südamerikameisterschaft in Brasilien teilnimmt, war vor den 34.204 Zuschauern im nach der WM 2014 nur noch selten genutzten Estadio Mana Garrincha der brasilianischen Hauptstadt eine einseitige Angelegenheit. Dennoch kam die Selecao nur vor der Pause dank der England-Legionäre Richarlison (17.) vom FC Everton und Gabriel Jesus (25.) von Manchester City zu Treffern. Am Sonntag steht in Porto Alegre die finale Generalprobe gegen Honduras an. Brasilien trifft bei dem Heim-Turnier in der Vorrunde auf Bolivien, Venezuela und Peru.