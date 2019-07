13. Juli 2019, 09:21 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Untersuchungsausschuss zu Maut-Debakel wird wahrscheinlicher. Bundesverkehrsminister Scheuer hat nach Ansicht der Grünen bisher nicht ausreichend auf ihre Fragen zu den Vertragsinhalten bei der Pkw-Maut geantwortet. Von Markus Balser

Weber: "Bin noch immer tief enttäuscht". Der CSU-Politiker beklagt erneut, wie mit ihm beim Geschacher um den Chefposten der EU-Kommission umgegangen wurde. Gleichzeitig signalisiert er, in Brüssel bleiben zu wollen. Zur Meldung

Facebook vor Milliardenvergleich mit US-Verbraucherschutzbehörde. Das Bußgeld von umgerechnet 4,4 Milliarden Euro für mehrere Datenschutz-Skandale wäre das höchste, das je gegen einen Technologiekonzern verhängt wurde. Die Summe entspricht nicht einmal einem Zehntel des Facebook-Gewinns im vergangenen Jahr. Mehr dazu

FPÖ-Politiker schießt wild um sich. Der 57-Jährige soll aus Wut über die Absetzung des Innenministers Kickl mehrere Schüsse von einem Balkon abgegeben haben. Ein Sonderkommando war im Einsatz. Die Einzelheiten

Gruppenvergewaltigung: Bewohner in Mülheim an der Ruhr fürchten "Verrohung der Gesellschaft". Die jungen Tatverdächtigen kommen aus zwei Problemvierteln. "Die Eltern kümmern sich nicht", sagen Menschen, die dort wohnen. Zum Bericht von Jana Stegemann und Christian Wernicke

Was wichtig wird

Merkel reist zum französischen Nationalfeiertag nach Paris. Die Kanzlerin wird am Sonntag dabei sein, wenn Staatspräsident Macron auf den Champs-Élysées die traditionelle Militärparade abnimmt. Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 gilt als Auftakt für die Französische Revolution.

AfD-Wahlkampfauftakt in Brandenburg. Am 1. September wird in dem östlichen Bundesland ein neuer Landtag gewählt. In Cottbus treten am Samstag unter anderem der Parteivorsitzende Meuthen und der kürzlich von führenden Mitgliedern heftig kritisierte rechtsnationale Thüringer Fraktionschef Höcke auf.

Fahrverbote in Tirol und Salzburg angekündigt. Das österreichische Bundesland Salzburg sperrt am Wochenende erstmals die Landstraßen entlang der Tauernautobahn (A10) für Durchreisende. Auch Tirol will wieder Fahrverbote durchsetzen. Wegen des Ferienbeginns in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande droht viel Stau.

Tennisendspiele in Wimbledon. An der Londoner Church Road treffen im Finale der Frauen Serena Williams und Simona Halep aufeinander. Die Amerikanerin könnte ihr 24. Grand-Slam-Turnier gewinnen. Am Sonntag sind dann die Männer dran. Novak Djokovic trifft auf Roger Federer.

Frühstücksflocke

Schule des Faulenzens? Eiskugeln zählen statt Flächeninhalte berechnen, Biologie-Kurs draußen im Grünen, Stadt-Land-Fluss-Spielen in Erdkunde: Nach Notenschluss geht es in den Tagen und Wochen vor den Sommerferien vielerorts etwas lockerer zu. Was die Schüler nicht stört, ärgert manche Eltern gewaltig. Und was sagen überhaupt die Lehrer dazu? Bernd Kramer gibt in seinem Text die Antwort.