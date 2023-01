Von Sven Haist, London

Bei all den Gerüchten um die Zukunft von Cristiano Ronaldo wurde zuletzt immerzu auch über ein Engagement beim Newcastle United Football Club spekuliert. Ein solcher Wechsel lag gewissermaßen auf der Hand, weil Ronaldo trotz seines Alters von bald 38 Jahren die Karriere lieber in der Premier League fortgesetzt hätte als nun beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien. Und weil sich Newcastle de facto zu 80 Prozent im Staatsbesitz der Saudis befindet, die seit geraumer Zeit starkes Interesse an den Diensten des fünfmaligen Weltfußballers haben - vermutlich um die Strahlkraft des Portugiesen zu nutzen, den autokratischen Wüstenstaat in ein besseres Licht zu rücken.