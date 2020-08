Wenn man ausreichend lange über das Ergebnis gestaunt hat, darf man sich nach einem 8:2 - vor allem nach einem 8:2 von Bayern München gegen den FC Barcelona in einem Champions-League-Viertelfinale - ja schon mal fragen: Was war das schönste Tor? Vielleicht gleich das 1:0: Flanke Ivan Perisic, Schuss Thomas Müller nach feinem Doppelpass mit Robert Lewandowski? Das zweite Bayern-Tor durch Perisic aus spitzem Winkel, auf der linken Seite lehrbuchmäßig in Szene gesetzt von Serge Gnabry? Der dritte Treffer, durch die Mitte, Leon Goretzka auf Gnabry, humorlos abgeschlossen? Oder, heißer Bewerber, das traumhafte Solo von Alphonso Davies, zum 5:2 vollendet durch Joshua Kimmich?

Alles schöne Tore, keine Frage. In Erinnerung bleiben wird von diesem Abend aber wohl vor allem der Treffer von David Alaba. Jordi Alba war über die linke Seite enteilt, passte nach innen, und Alaba lenkte den Ball, unhaltbar für Torwart Manuel Neuer, unter die Querlatte. Aufmerksame Leser werden nun anmerken, dass es sich bei Jordi Alba um keinen Mitspieler Alabas handelt und bei Manuel Neuer um den Bayern-Torwart, somit bei Alabas Treffer um einen missglückten Klärungsversuch. Das muss man zugeben, aber bei der Wahl des schönsten Tores darf man ja nicht päpstlicher sein als der Papst.

Der Sieger ist schon alleine deshalb ein verdienter, als er dafür sorgte, dass diesem Abend etwas Spannung eingeflößt wurde. Das Eigentor fiel bereits in der 7. Minute, es bedeutete das zwischenzeitliche 1:1, und die Bayern-Fans waren schon froh, dass es sich wenigstens nicht um ein Heim-Hinspiel mit Auswärtstorregel handelte. Die Spannung hielt allerdings nicht lange, die Münchner trafen schon in der 21., 27. und 31. Minute wieder. Beim 4:1 drosch Müller eine Hereingabe von Kimmich aus kurzer Distanz ins Tor; es war eher nicht der schönste Treffer des Abends, aber der entscheidende. Alabas Treffer hingegen blieb, was er war: L'art pour l'art.