Von Johannes Knuth und Ewald Walker

Um vier Uhr morgens texanischer Zeit meldete sich der neue deutsche Rekordinhaber am Telefon, und aus dem bedächtigen Bass seiner Stimme klang schon an, dass dem Zehnkämpfer Leo Neugebauer die Dimension seiner Tat durchaus bewusst war. Zwei Tage lang hatte er sich gerade durch die wohl anspruchsvollste Prüfung der Leichtathletik gequält, hatte erste Glückwünsche entgegengenommen, Tränen vergossen, die Dopingkontrolle hinter sich gebracht. Viele Kollegen hätten sich danach wohl erst einmal in der Eistonne einquartiert, danach zum nächtlichen Mehrkampf in den Musikbars von Austin angesetzt. Aber Neugebauer ist einer, der sich auch im großen Moment nicht wichtiger nimmt als nötig. Und wie sollte er jetzt auch in den Schlaf sinken nach zwei Tagen, in denen er die Koordinaten seines Sports mal eben verrückt hatte?