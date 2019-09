Rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird gerade über keine Position so leidenschaftlich diskutiert wie über jene des Torhüters. Mit Manuel Neuer vom FC Bayern und Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona kann Bundestrainer Joachim Löw zwischen zwei Weltklasse-Torhütern wählen. Ter Stegen allerdings spielte in diesem Jahr kaum in der Nationalelf - und brachte jüngst seine Unzufriedenheit zum Ausruck. Daraus entstand eine Debatte, in der sich die beiden Torhüter ebenso meldeten wie das Führungspersonal des FC Bayern und des DFB - wobei Bayern-Präsident Uli Hoeneß die drastischsten Worte wählte.

Warum äußert ter Stegen nun seine Unzufriedenheit? Welche Rolle spielt der Bundestrainer? Und wie sind die heftigen Reaktionen aus München zu deuten? Über diese und weitere Fragen sprechen Javier Cáceres, Christopher Gerards und Christof Kneer in der neuen Folge von "Und nun zum Sport".

