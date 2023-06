Basketball-Bundesligist Baskets Würzburg hat Otis Livingston II verpflichtet. Der 26-jährige US-Amerikaner kommt von Absteiger Medi Bayreuth, zu dem er im Februar von den Merlins Crailsheim gewechselt war und so insgesamt 45 Partien in der Basketball-Bundesliga absolvierte. "Wir wollten ihn eigentlich schon im letzten Sommer verpflichten, damals hat er sich aber für Crailsheim entschieden", sagt Würzburgs Sportmanager Kresimir Loncar über den Spielmacher. In Bayreuth war der 1,80 Meter große US-Amerikaner Führungsspieler, erzielte 19,2 Punkte im Schnitt, verteilte 6,4 Korbvorlagen, holte 1,7 Steals und traf 40,4 Prozent seiner Dreier.

Zudem verlängerte Baskets-Kapitän und Rekordspieler Felix Hoffmann seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Der 33-jährige Forward geht damit in seine achte Saison im Würzburger Trikot: "Ich habe in der letzten Saison festgestellt, dass ich immer noch sehr viel Einsatz, Emotionen, Kampfgeist und Leidenschaft zu geben habe, auch wenn das Jahr wegen meiner Knieprobleme holprig für mich verlaufen ist."