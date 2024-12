Von Philipp Schneider

Wer als Zuschauer ins Fußballstadion geht, der rechnet mit vielem, aber nicht mit allem. Fußball ist ein Spiel mit Regeln und Maßen, und was nicht vorher klar definiert ist, wiederholt sich in Variationen in Endlosschleife. Tore, Schüsse, Sensationen. Dieses Gesetz galt zumindest bis Dienstagabend, 21.02 Uhr in der Münchner Arena, als Manuel Neuer aus seinem Strafraum stürmte und die Sehgewohnheiten der Zuschauer an den Rande der Strapazierfähigkeit brachte.