Manuel Neuer hat am Samstag mit keinem Wort gesagt, dass er an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte. Aber das musste er auch nicht. Das ist sowieso nicht zu bezweifeln. Als er eingangs des Jahres überlegte, ob er noch länger Fußball spielen oder aufhören soll, kam die WM allenfalls am äußersten Rand der Betrachtungen vor. Seine Meinung war: Für ein weiteres Jahr Bundesliga und Europapokal mit dem FC Bayern ist eine Ruhepause im Sommer nicht bloß sinnvoll, sondern fast unerlässlich. Doch diese Ansicht hat er offensichtlich geändert. Man kann es mit Schulze und Schultze alias Dupont et Dupond formulieren, den beiden Polizeidetektiven aus Tim & Struppi. Schulze: „Neuer will zur WM.“ Schultze: „Ich würde sogar sagen: Neuer will zur WM.“