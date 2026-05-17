Zum Hauptinhalt springen

MeinungTorwartfrage beim DFBMan darf Oliver Baumann bedauern. Aber wichtiger ist die Nationalelf

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Könnten sich bei der WM wiedersehen: Manuel Neuer (links) und Oliver Baumann (rechts), hier kurz vor der Heim-EM 2024.
Könnten sich bei der WM wiedersehen: Manuel Neuer (links) und Oliver Baumann (rechts), hier kurz vor der Heim-EM 2024. Wunderl/Beautiful Sports/Imago

Wenn man Spieler an ihren Höhen misst, wäre das Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team zu begrüßen. Dennoch könnte Oliver Baumann am Ende mehr sein als einfach nur der Ersatztorwart.

Manuel Neuer hat am Samstag mit keinem Wort gesagt, dass er an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte. Aber das musste er auch nicht. Das ist sowieso nicht zu bezweifeln. Als er eingangs des Jahres überlegte, ob er noch länger Fußball spielen oder aufhören soll, kam die WM allenfalls am äußersten Rand der Betrachtungen vor. Seine Meinung war: Für ein weiteres Jahr Bundesliga und Europapokal mit dem FC Bayern ist eine Ruhepause im Sommer nicht bloß sinnvoll, sondern fast unerlässlich. Doch diese Ansicht hat er offensichtlich geändert. Man kann es mit Schulze und Schultze alias Dupont et Dupond formulieren, den beiden Polizeidetektiven aus Tim & Struppi. Schulze: „Neuer will zur WM.“ Schultze: „Ich würde sogar sagen: Neuer will zur WM.“

Zur SZ-Startseite

Julian Nagelsmann im Sportstudio
:War nichts zu sagen nun auch wieder falsch?

Viele erwarten von Julian Nagelsmann bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio eine Klärung der Torwartfrage. Doch der Bundestrainer erklärt sich wie im Stummfilm. Dafür könnte es Gründe geben.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite