Manuel Neuer hat am Samstag mit keinem Wort gesagt, dass er an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte. Aber das musste er auch nicht. Das ist sowieso nicht zu bezweifeln. Als er eingangs des Jahres überlegte, ob er noch länger Fußball spielen oder aufhören soll, kam die WM allenfalls am äußersten Rand der Betrachtungen vor. Seine Meinung war: Für ein weiteres Jahr Bundesliga und Europapokal mit dem FC Bayern ist eine Ruhepause im Sommer nicht bloß sinnvoll, sondern fast unerlässlich. Doch diese Ansicht hat er offensichtlich geändert. Man kann es mit Schulze und Schultze alias Dupont et Dupond formulieren, den beiden Polizeidetektiven aus Tim & Struppi. Schulze: „Neuer will zur WM.“ Schultze: „Ich würde sogar sagen: Neuer will zur WM.“
MeinungTorwartfrage beim DFBMan darf Oliver Baumann bedauern. Aber wichtiger ist die Nationalelf
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Wenn man Spieler an ihren Höhen misst, wäre das Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team zu begrüßen. Dennoch könnte Oliver Baumann am Ende mehr sein als einfach nur der Ersatztorwart.
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