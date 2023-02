Gegen Mainz im Pokal gewonnen, in Wolfsburg gewonnen: Eigentlich ist vieles wieder gut - doch für Julian Nagelsmann könnte die Kritik von Manuel Neuer noch zum Problem werden.

Von Thomas Hürner, Wolfsburg

Schritte waren zu hören, in den dunklen Fenstern spiegelten sich drei Personen, dann traten sie nacheinander hinter der großen Sponsorenwand hervor. Der erste war der Wolfsburger Trainer Niko Kovac, dicht dahinter folgten die Pressesprecherin des Werksklubs und Julian Nagelsmann. Alles Routine, aber irgendwie auch nicht. Denn Kovac, der mit seinem Team gerade 2:4 verloren hatte, wirkte ziemlich lässig, während er sich auf seinen Platz vorn auf dem Podium begab. Federnder Gang, ein freundliches Kopfnicken in die Runde, die Hände in der Jackentasche. Julian Nagelsmann hingegen schaute, als habe er gerade auf eine Zitrone gebissen. Eine außerordentlich saure Zitrone.