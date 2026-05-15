Torhüter Manuel Neuer hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt . Der 40 Jahre alte Mannschaftskapitän war 2011 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Schalke 04 nach München gekommen, sein bisheriger Vertrag lief mit dem Saisonende aus. Gleichzeitig verlängerten die Bayern auch mit Ersatzkeeper Sven Ulreich bis 2027. „Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Schon in dieser Spielzeit absolvierte Urbig als zweiter Torwart 18 Spiele, in der kommenden Saison sollen es mehr werden.

„Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten“, wird Neuer in der Vereinsmitteilung zitiert.

„Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte – und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bezeichnete Neuer als einen „der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte“.

Seit seinem Wechsel vor 15 Jahren kam Neuer für die Münchner in 597 Pflichtspielen zum Einsatz, davon 388 Mal in der Bundesliga und 139 Mal in der Champions League, die er zweimal gewann (2013 und 2020). 13 Mal holte Neuer mit dem Rekordmeister die Meisterschale, sechsmal den DFB-Pokal, zweimal (ebenfalls 2013 und 2020) den Titel bei der Klub-WM.

Der Weltmeister-Torwart von 2014 war in dieser Saison dreimal für kurze Zeit wegen Muskelfaserrissen ausgefallen. Der Entschluss zur Fortsetzung seiner Karriere wurde wohl auch beeinflusst durch den Einzug der Münchner ins Halbfinale der Champions League, an dem er großen Anteil hatte.