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Karl-Verletzung beim DFB-TeamSchock in Chicago

Lesezeit: 3 Min.

Lennart Karl auf dem Weg zum Abschlusstraining.
Lennart Karl auf dem Weg zum Abschlusstraining. Alexander Hassenstein/Getty Images via AFP

Lennart Karl verletzt sich im Abschlusstraining vor dem Test gegen die USA und befindet sich im Krankenhaus. Ein WM-Aus des Flügelspielers würde das DFB-Team hart treffen.

Von Martin Schneider, Chicago

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Julian Nagelsmann verkündete die bittere Nachricht auf Nachfrage. Lennart Karl habe sich im Abschlusstraining verletzt, er sei auf dem Weg ins Krankenhaus, um „ein Bild zu machen“. Der Bundestrainer bat um Geduld bei den anwesenden Journalisten, und bitte keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, aber es habe „nicht gut ausgesehen“. Man müsse die Situation verarbeiten, für weitere Pläne brauche man eine Diagnose. Eventuell, so Nagelsmann, müsse man einen Spieler nachnominieren.

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