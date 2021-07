Von Christof Kneer und Philipp Selldorf, München

Am 1. August tritt Hansi Flick seinen Job als Bundestrainer an, er ist Nummer 11 seit 1926. Während einige seiner Vorgänger den direkten Weg vom Assistenten zum Chef genommen hatten - Helmut Schön, Jupp Derwall und ein gewisser Joachim Löw -, hat Flick einen goldenen Umweg gewählt: Einst war er Assistent eines gewissen Jogi Löw, hörte auf dem Höhepunkt des Erfolges nach dem WM-Titelgewinn 2014 auf und machte dann Karriere als Cheftrainer. Beim FC Bayern verwandelte sich der Assistent Hansi in den Spitzentrainer Flick, über den Jürgen Klopp nach dem Gewinn des Triple inklusive Champions League sagte: "Mehr Geschichte in neun Monaten zu schreiben, wird schwierig."

Flick hat schon klare Vorstellungen von der nächsten Geschichte, die er schreiben möchte, den Posten des Bundestrainers kennt er ja aus nächster Nähe. Allerdings kennt er ihn auch nur als zweiter Mann. Üblicherweise ist Löw im Anschluss an große Turniere nach 52 oder mehr Tagen überraschend vor das Publikum getreten, um eine Analyse zu präsentieren. Diesmal wird das jedoch niemand lesen und hören wollen, und verlassen kann sich Flick auch nicht darauf, dass Löw unentgeltlich noch eine Fleißarbeit vorlegt. Er muss selbst analysieren. Die SZ schaut in seine Agenda und gibt dem elften Bundestrainer elf Anregungen (natürlich unentgeltlich).

1. WM-Qualifikation schaffen

Flick ist der erste Bundestrainer, der in eine laufende Qualifikationskampagne einsteigt. "Hansi muss gleich liefern", hat sein neuer Chef Oliver Bierhoff angemerkt. Problem: Seinem Vorgänger sind schon bei der Anfahrt einige Teile der Lieferung vom Lastwagen gefallen. Nach der Niederlage gegen Nordmazedonien ist Deutschland in der Gruppe J (wie Jogi!) lediglich Dritter. Flick erwartet ein anspruchsvolles Programm zum Start: Nach dem Auswärtsmatch in St. Gallen gegen Liechtenstein muss er im ersten Heimspiel in Stuttgart dem Tabellenführer standhalten, der Großmacht Armenien. Drei Tage später geht's zu den Männern mit den furchterregenden Bärten: nach Island. Weitere vier Qualifikationsspiele folgen im Oktober und November, Flick startet gemäß dem Motto des tapferen Schneiderlein: Sieben auf einen Streich. Löw hätte in dieser Situation wahrscheinlich geklagt, dass er bei so einem Mordsprogramm keine Zeit zum "Dränning" (Training) bekommen hätte. Flick braucht das aber nicht zu tun. Es stimmt zwar, aber niemand will es hören.

Dass die Gruppe nach dem Trainerwechsel in Gruppe H umbenannt wird (wie Hansi), ist unwahrscheinlich.

2. Personalien klären (I)

Wie nach der Stauferzeit gibt es auch bei der deutschen Nationalelf ein Interregnum. Während der letzte Stauferherrscher Konradin enthauptet wurde, ist Löw zum Glück freiwillig geschieden. Bis zu Flicks Amtsantritt am 1. August regieren die Zwischenkönige Marcus der Sorglose und Andy der Torwächter. Es ist nicht zu erwarten, dass Flick sie mit Gewalt vertreiben muss. Die Frage ist, ob Flick außer Co-Trainer Marcus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke auch den kompletten übrigen Stab übernehmen wird. Im DFB-Mannschaftsbus sitzen immer noch etliche Leute aus den Zeiten von Jürgen Klinsmann und andere, die sogar noch unter Berti Vogts, Erich Ribbeck und Rudi Völler gedient haben. Der US-Amerikaner Shad Forsythe etwa kam Ende 2004 im Team des damals staunend und auch misstrauisch beäugten Fitnessgurus Marc Verstegen zum DFB. Mit einem Fußball konnte Forsythe damals nichts anfangen, inzwischen ist er beidfüßig.

Felix Magath würde es sich vermutlich leicht machen. Er würde zwar niemanden enthaupten, aber einfach alle rausschmeißen und seine eigenen Leute mitbringen. Flick muss aber keinen radikalen Neuanfang simulieren und keine symbolische Politik betreiben. Er könnte es sich leisten, mit dem bewährten Stab weiterzuarbeiten, zumal da er in Gestalt von Danny Röhl aus München einen Vertrauensmann als weiteren Co-Trainer mitbringt. Um einen Austausch des Interregnums an der DFB-Spitze - Rainer Koch & Peter Peters - voranzutreiben, dazu fehlt Flick die Amtsautorität.

3. Personalien klären (II)

Toni Kroos ist dem vertraulichen Austausch mit dem Bundestrainer nach dem Turnier zuvorgekommen und hat seinen Rücktritt eingereicht. Er hat Flick damit eine möglicherweise schwierige Entscheidung erspart. Es stehen aber noch weitere Gespräche mit verdienten Nationalspielern bevor, dafür empfiehlt sich zunächst ein ausführliches Selbstgespräch, in dem Flick mit Flick kritisch, aber fair über Namen wie Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan, aber auch Julian Brandt, Marco Reus oder Julian Draxler verhandelt. Was gut ist: Die Chance, mit sich selbst einig zu werden, ist wesentlich größer als die Aussicht, mit Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic einig zu werden (den er definitiv nicht mitnimmt zur Nationalmannschaft).

In den nächsten Wochen wird Flick sicher auch die junge olympische Fußball-Mannschaft anschauen und überlegen, ob sie ihn für seine erste Länderspielkampagne beliefern kann. Prognose: Sieben Neue auf einen Streich werden es nicht werden, aber Florian Wirtz und Ridle Baku haben gute Aussichten. Hinweis: Der torgefährliche Spielmacher der Olympia-Elf, Max Kruse, ist schon 33 Jahre alt und wurde vom zehnten Bundestrainer bereits ausgemustert.

4. Anders spielen

Hansi Flick könnte sich gewundert haben, als er die deutschen Vorrundenspiele auf der Tribüne in München verfolgte. War das sein wirklich sein langjähriger Freund und Weggefährte Jogi Löw, der da gegen Frankreich und Ungarn coachte? Flick hat acht Jahre mit Löw zusammengearbeitet, er weiß, welchen Fußball Löw mag und welchen nicht, und den zaghaften Fußball da unten: Den mochte Löw eigentlich nicht.

An diesem Punkt sieht Flicks Agenda eine ideologische Reform vor. Dafür will er sich der Mittel eines Erfolgstrainers bedienen, der beim FC Bayern mit der identischen Mannschaft einen völlig anderen Fußball als sein Vorgänger spielen ließ. Plagiatsvorwürfe von irgendwelchen Besserwisser-Plattformen braucht er nicht zu befürchten - er kann sich ja nicht selbst berauben. Flick wird die umstrittene Dreierkette abschaffen, eine Viererkette installieren und Joshua Kimmich zum einflussreichsten Spieler im zentralen Mittelfeld machen. Er wird die Mannschaft mutiger und offensiver spielen lassen. Während Löw bei der EM den Eindruck machte, den Spielern nicht zu trauen, wird Flick sie ermuntern, mehr Risiko einzugehen. Statt Löws jüngstem EM-Motto "Fehler unbedingt vermeiden" wird die neue Devise lauten: "Fehler notfalls gemeinsam ausbügeln."

Problem am Rande: Die Bayern-Spieler reisen künftig mit neuen Automatismen zur Nationalmannschaft - der Nachfolger des alten Erfolgstrainers, Julian Nagelsmann, bevorzugt die Dreierkette.

5. Achse bauen

Die erste Amtshandlung des FC-Bayern-Interregnumstrainers Flick im Herbst 2019 bestand darin, eine Mittelachse zu benennen und zu stärken. In der Kabine verkündete er damals: Kimmich spielt immer in der Mitte, Alaba spielt immer in der Innenverteidigung, Müller spielt immer auf der Zehn. In Kombination mit Neuer (immer auf der Eins) und Lewandowski (immer auf der Neun) ergab sich daraus die Erfolgsachse, die Bayern zum Triple trug.

Auch in einem tagelangen Selbstgespräch würde Flick aber keine Idee entwickeln, wie er spontan eine solche Achse in der Nationalelf installiert. Für den Österreicher Alaba und den Polen Lewandowski muss Flick Ersatzteile auftreiben, die müsste er aber mangels heimischer Produktion im Ausland bestellen. Das ist nicht erlaubt.

6. Besser coachen

Die Arbeit im laufenden Spielbetrieb gehörte nicht zu den Spezialitäten des zehnten deutschen Bundestrainers Jogi Löw. Bei der EM verstörte er das Publikum durch die unsachgemäße Auswechslung des Torschützen Kai Havertz (zu früh) und die unzeitgemäße Einwechslung von Jamal Musiala (zu spät). Noch prägender als die Wechselfehler war jedoch Löws Passivität im Dienst. Andere Trainer, etwa der Erfolgstrainer Thomas Tuchel oder der künftige Erfolgstrainer des FC Bayern, J. Nagelsmann, passen die Systeme an den Spielverlauf an - sie reagieren aufs Geschehen. Löw hoffte, dass sich das Spiel an seinen Plan anpassen würde, was das Spiel nicht immer tat. Das England-Spiel am Dienstag war dafür ein Paradespiel: Tuchel und Nagelsmann hätten spätestens in der Pause darauf reagiert, dass ihr Kontrahent Gareth Southgate die Außenbahnen blockiert, sie hätten umgedacht und umgebaut und umgestellt. Löw tat - nichts davon.

Im Selbstgespräch sowie im Gespräch mit Sportchef Bierhoff wird Flick erfahren, dass sich an dieser Stelle auf Anhieb am meisten verbessern ließe. Dafür braucht er keine neuen Spieler zu berufen, keine Achse zu bauen und kein Geld auszugeben. Er muss nur seinen privaten Handwerkskasten mitbringen. Wie viel dort drinsteckt, weiß man allerdings nicht. Beim FC Bayern konnte es sich Flick meist leisten, seinen Spielstil beizubehalten, weil die Mannschaft zur Pause sowieso schon 3:0 führte. Gegen die Großmacht Armenien wird es schwieriger werden.

7. Standards üben

Auch in diesem Punkt kann Flick kostengünstig und ohne verbotene Tricks sichtbare Effekte herstellen - Freistoßtricks reichen schon. Auch für originelle Eckstöße muss er keinen Lewandowski oder Alaba ins Team einbürgern. Dass sich der zuletzt etwas müde Freistoßspezialist Kroos selbst ausgebürgert hat, muss kein Nachteil sein. Es sei denn, ab sofort übernimmt Leroy Sané alle ruhenden Bälle.

8. Die Liga mitnehmen

Während Löw bevorzugt in seinem Heimatort Freiburg auf der Tribüne saß, könnte es sich Flick in Hoffenheim in der Nähe seines Wohnortes Bammental bequem machen. Davon dürfte ihm Oliver Bierhoff abraten. Ein Bundestrainer sollte sich überall mal blicken lassen, auch bei Trainertagungen und Kongressen der Uefa. Auch Löw wäre dort sehr willkommen gewesen, doch sein Platz blieb meistens leer. Brisant: Bei strittigen Fragen um Spielerabstellungen wird er regelmäßig mit Bayern-Sportchef Salihamidzic konferieren müssen.

9. Mehr Entertainment wagen

Flick wäre schlecht beraten, wenn er Ostfriesen- und Häschen-Witze auswendig lernen und auf der Pressekonferenz aufsagen würde. Aber es wäre trotzdem in seinem Interesse, wenn er weniger Distanz zur Öffentlichkeit hielte als der Vorgänger in seinen letzten Jahren. Gelegentliche Besuche im "Sportstudio", bei der "Sendung mit der Maus", in einer der 97 populären Kochsendungen oder bei "Bares für Rares" würden zur Akzeptanz im Volk beitragen.

10. Gewicht des Amtes tragen (I)

Flick muss sich darüber bewusst sein, dass ihn während eines großen Turniers sämtliche Elemente fordern werden: Er wird im Feuer, im Wind und im Regen stehen. Je nach Einwechslung wird er die Wärme oder die Kälte des Volkes spüren, eventuell auch die Eiseskälte der DFB-Führung. Sollte er meinen, sich aus seiner Bayern-Zeit mit Stress bereits auszukennen, wäre das ein Irrtum. Es war zwar Stress, aber es war nur Bundesliga. Jetzt hat er es mit einem ganzen Land zu tun, das während der heiligen Wochen Kriegsbemalung aufträgt, Auto-Rückspiegel verkleidet, Balkone und Gärten beflaggt sowie schwarz-rot-goldene Würste grillt.

11. Gewicht des Amtes tragen (II)

Flick muss keine Beziehungen ins Kanzleramt aufnehmen, das wird sich schon von selbst melden. Der Bundestrainer ist eine politisch interessante Figur, Politiker umgeben sich gern mit Sporthelden. Problem für Sporthelden: Das Parkett ist rutschig oder sogar explosiv. Flick kann sich jetzt schon mal ein paar gute Antworten zum Thema Katar zurechtlegen. Und noch ein Tipp: Nicht schon vor dem 26. September mit Anna-Lena Baerbock oder Armin Laschet fotografieren lassen. Eine(r) wird sich hinterher sowieso von selbst melden.