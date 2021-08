Hansi Flick präsentiert sechs Wochen nach dem EM-Scheitern und dem Ende der Ära von Joachim Löw seine Pläne für eine Rückkehr der Fußball-Nationalmannschaft in die absolute Weltspitze. Auf der Baustelle der neuen DFB-Akademie in Frankfurt am Main wird sich der 56-Jährige am Dienstag (12.00 Uhr) erstmals bei einer Pressekonferenz in neuer Funktion äußern.