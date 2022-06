Alexander Straus wird neuer Cheftrainer der Fußballerinnen des FC Bayern. Der 46-jährige Norweger kommt vom Meister Sandviken TF/SK Brann, den er 2021 erstmals in der Vereinsgeschichte zum Titel geführt hat. Straus tritt die Nachfolge des am Saisonende entlassenen Jens Scheuer an. Über die Vertragslaufzeit gibt es keine offiziellen Angaben.

"Alexander zeichnet aus, Spielerinnen und Mannschaften weiterentwickeln zu können", sagte Abteilungsleiterin Karin Danner, das sei ein "Neustart, in dem eine große Chance liegt". Straus betonte die hohen Ambitionen der Bayern, die in der Liga zuletzt hinter Wolfsburg Zweite wurden, zudem im Pokal-Halbfinale und im Champions League-Viertelfinale ausgeschieden waren: "Als Teil eines großen Klubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen."