Golf-Profi Martin Kaymer will beim Auftaktturnier der umstrittenen neuen Tour LIV Golf Invitational Series vom 9. bis 11. Juni in London antreten. "Ja, ich habe mich angemeldet, um mir einmal mit eigenen Augen ein Bild von diesem Turnier zu machen", sagte der 37-Jährige der FAZ. Die Serie, die auch auf Plätzen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgespielt werden soll, steht in der Kritik wegen ihrer Finanzierung aus Saudi-Arabien, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. "Ich bin kein Politiker, ich bin Profigolfer", sagte Kaymer. Allein das Turnier in London ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert - der Sieger bekommt vier Millionen Dollar. "Geld ist für jeden Menschen ein Motivator. Dass das Finanzielle auch bei LIV Golf eine Rolle spielt, das muss man nicht leugnen", sagte der ehemalige Weltranglistenerste.