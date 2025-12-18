Diese Günter Netzer-Hagiografie, gleichzeitig Begleitband der noch laufenden Netzer-Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, verlässt sich auf die Kraft des Wortes, einerseits. Netzer selbst spricht ausführlich über Bild und Selbstbild des Fußballers Netzer, der – oft hat man es gelesen – ein Popstar war und vermutlich der erste Popstar des deutschen Fußballs. Netzer erweist sich dabei als die Person, die er auch als TV-Experte gewesen ist: die Nummer zehn, auf dem Platz zu Glanztaten fähig, neben dem Platz ein Lakoniker. „Meine Freundin fand damals, dass ich mit kurzen Haaren bescheuert aussah. Und dann sind die Haare lang und länger geworden“ – eine bündige Erklärung für seine spektakuläre Frisur, die zu seiner aktiven Zeit nicht nur Exegeten aus der Fußballfachwelt zu allerlei Interpretationen (und Überinterpretationen) inspirierte.

Weil aber das Netzer-Bild mit Worten allein nicht erklärbar ist, liefert „Netzer – Die Siebzigerjahre“ zahlreiche Fotos, und dieser großzügig ausgerollte Bilderteppich ist es, der den Band lesens- beziehungsweise betrachtenswert macht. Denn Netzer ist schon als junger Mensch jemand gewesen, den die Kameras liebten. Auf allen Aufnahmen, frisch geduscht, nassgeschwitzt oder trockengeföhnt, sieht er immer irgendwie umwerfend aus, obwohl er nie ein klassisch normschöner Mann gewesen ist. Stattdessen jemand, der etwas schwer definierbares Besonderes hat, so wie Jahrzehnte später Kate Moss, das It-Girl. Netzer, der It-Boy. Weil Fotografen einen Blick für dieses Spezielle haben und weil Netzer sich auch bereitwillig knipsen ließ, sind Fotoserien entstanden, die für die damalige Zeit ungewohnt waren – jedenfalls mit einem Fußballspieler als Motiv.

Netzer also aus der Sicht der bedeutenden Bildgestalter seiner Zeit. Axel Springer jr. – Pseudonym Sven Simon – porträtierte ihn und seinen Antipoden Hennes Weisweiler in einem Moment der seltenen Einmütigkeit. Zwei Könige, nah beieinander, jeweils auf einem Ball sitzend. Netzer schenkte seinen Fotografen kaum je ein Lächeln. Er blieb, auch was seine Mimik anging, ein Lakoniker und war gerade deshalb ein Aura-Farmer, wie die jungen Leute heute sagen. Damals in den Siebzigern war der Aura-Farmer ein leidenschaftlicher Auto-Fahrer, weshalb ihn der Fotograf Manfred Babucke gern im Beisein seines Ferraris zeigte. In einer Kiesgrube. Oder auf der Uerdinger Rheinbrücke.

Dokumente einer Zeit, als die Oberfläche noch nicht so kalt auf Hochglanz gewienert war wie heute

Das sind die kunstvoll inszenierten Momente in diesem Buch. Für die spontanen, dokumentarischen, ungestellten Augenblicke ist zum Beispiel Masahide Tomikoshi zuständig, japanische Fotografenlegende, die bei sämtlichen Weltmeisterschaften von 1974 bis 2010 dabei war. Ein Weltreisender, der immer auch das Ereignis neben dem Ereignis suchte. Wenn die anderen schon abgezogen waren, blieb er. Buenos Aires, 1978, am Tag nach dem Finalsieg der Argentinier gegen die Niederlande: Die Straßen der Stadt, in Tomikoshis Momentaufnahmen, mit Papierfetzen übersät. Letzte Spuren der Schlacht.

Netzer gehört zu Tomikoshis Lieblingsmotiven, später bei Real Madrid, aber auch schon zu Gladbacher Zeiten. Netzer auf dem Rasen, aber Netzer auch neben dem Platz: Tomikoshi war Zeuge, als Netzer sich in der Kabine die berühmten Haare richtete (man sieht den öffentlichkeitsscheuen Fotografen dabei im Wandspiegel). Netzer draußen nach dem Spiel auf dem Parkplatz, umringt von Autogrammjägern mit Siebzigerjahre-Frisuren, die ihm, zum Signieren, Programmhefte mit dem Werbeaufdruck der guten alten Dieterich-Brauerei entgegenstrecken. Oder, ein tatsächlich ikonisches Foto: Netzer 1973 nach einem Spiel mit nach innen gerichtetem Blick in der Kabine des Bökelbergstadions. Um ihn herum Trainingsklamotten, nachlässig auf Kleiderhaken geworfen. Verstreut liegende Fußballschuhe, eine leergetrunkene Fanta-Flasche. Wer das Fußball-Milieu kennt, kann dieses Foto riechen. Es dokumentiert eine Zeit, als die Oberfläche noch nicht so kalt auf Hochglanz gewienert war wie heute. Und als man als Berichterstatter gelegentlich noch nah ran durfte: in die Kabine, auf den Parkplatz, in den Mannschaftsbus.

„Ich kann mich an ihn erinnern, er war ein eher zurückhaltender, freundlicher Mann“, sagt Netzer über den Fotografen Tomikoshi, der offenbar so freundlich und zurückhaltend war, dass er es an allen Absperrungen vorbei ins Innere des Fußballbetriebs schaffte. Wo damals noch richtige Menschen mit- und gegeneinander spielten und nicht, wie heute, Figuren, die vor Werbewänden stehen und ihre immer gleichen Plastik-Stanzen ausspucken: Ich wollte der Mannschaft helfen. Mehr bekommt man draußen von ihnen nicht zu fassen, in der Gegenwart des zu Tode inszenierten Profibusiness.

So ist „Netzer – Die Siebzigerjahre“ eine Würdigung eines Ausnahmespielers. Vor allem aber eine Reminiszenz an eine große Zeit des Fußballs, die restlos verloren gegangen ist.

Manuel Neukirchner: Günter Netzer. Die Siebzigerjahre. 272 Seiten. Verlag Die Werkstatt. 39,90 Euro.