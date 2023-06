Von Jean-Marie Magro

Soldat, Krieger, Gladiator - das müsse man sein, um an der Tour de France teilzunehmen. Darunter macht es Marc Madiot nicht. Der Generaldirektor der Mannschaft Groupama-FDJ könnte es nun endgültig zum internationalen Durchbruch bringen, nachdem er in Frankreich schon seit vielen Jahren mit zornigen Tiraden, Tränen, pathetischen Vorträgen und unverkennbaren Jubelausbrüchen Kultstatus genießt. Madiot, 64, lockiges weißes Haar, bassige Stimme, ist einer der prominentesten Darsteller der neuen Netflix-Serie "Tour de France: Im Hauptfeld". Wer will es der Produktionsfirma da verübeln, dem Mann aus der Mayenne in acht Folgen so viel Sendezeit einzuräumen?