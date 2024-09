Der ehemalige Union-Coach Nenad Bjelica, 53, kehrt rund vier Monate nach seinem Aus in Berlin auf die Trainerbank zurück und heuert beim kroatischen Traditionsklub Dinamo Zagreb an. Das gab der Champions-League-Teilnehmer bekannt. Bjelica hatte bereits zwischen 2018 und 2020 in Zagreb gearbeitet und folgt auf Sergej Jakirovic, der nach der krachenden 2:9-Niederlage beim FC Bayern in der Königsklasse entlassen worden war. Bjelica unterschrieb einen „Mehrjahresvertrag“, wie der Tabellendritte der kroatischen Liga mitteilte, ohne weitere Details zu nennen.