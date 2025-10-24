Zum Hauptinhalt springen

Verhaftete NBA-Größen Rozier und BillupsWie „Ocean’s Eleven“ und „Goodfellas“

Lesezeit: 4 Min.

Portland-Coach Chauncey Billups war einst ein erfolgreicher Aufbauspieler in der NBA. Er gewann 2004 mit Detroit die Meisterschaft und wurde „Mr. Big Shot“ genannt, weil er entscheidenden Würfe traf.
Portland-Coach Chauncey Billups war einst ein erfolgreicher Aufbauspieler in der NBA. Er gewann 2004 mit Detroit die Meisterschaft und wurde „Mr. Big Shot“ genannt, weil er entscheidenden Würfe traf. (Foto: Jenny Kane/AP)

Die Basketballliga NBA erlebt zu Saisonbeginn einen doppelten Skandal. Es geht um: Insider-Infos an Wettbetrüger, vielleicht gar verschobene Spiele. Es geht aber auch um illegale Pokerabende, bei denen ein Cheftrainer der Mafia beim Betrug geholfen haben soll.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die Fallhöhe ist gewaltig bei diesen Skandalen, die gleichzeitig die Basketballliga NBA erschüttern – und es wird schnell klar: Man brauchte all die Prominenten, um den millionenschweren Betrug bei Wetten auf Spiele sowie noch lukrativere Abzocke bei Pokerabenden zu ermöglichen.

