Die Fallhöhe ist gewaltig bei diesen Skandalen, die gleichzeitig die Basketballliga NBA erschüttern – und es wird schnell klar: Man brauchte all die Prominenten, um den millionenschweren Betrug bei Wetten auf Spiele sowie noch lukrativere Abzocke bei Pokerabenden zu ermöglichen.
Verhaftete NBA-Größen Rozier und BillupsWie „Ocean’s Eleven“ und „Goodfellas“
Die Basketballliga NBA erlebt zu Saisonbeginn einen doppelten Skandal. Es geht um: Insider-Infos an Wettbetrüger, vielleicht gar verschobene Spiele. Es geht aber auch um illegale Pokerabende, bei denen ein Cheftrainer der Mafia beim Betrug geholfen haben soll.
Los Angeles
