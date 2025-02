In der nordamerikanischen Basketball -Profiliga NBA steht ein spektakulärer Wechsel bevor: Wie unter anderem der Sender ESPN berichtet, sollen die Dallas Mavericks ihren besten Spieler Luka Doncic (25) zu den Los Angeles Lakers abgeben, im Gegenzug erhalten die Texaner den neunmaligen Allstar Anthony Davis (31). Auch der deutsche Maximilian Kleber von den Mavericks soll Teil des Deals sein. Der sich anbahnende „Megatrade“, wie solche Wechsel in den USA genannt werden, wurde in US-Medien als einer der überraschendsten in der Geschichte bewertet. Der Slowene Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale.

Der General Manager der Mavericks, Nico Harrison, betätigte gegenüber ESPN den Deal bereits indirekt und sagte mit Blick auf Center Davis: „Ich glaube, dass die Verteidigung Meisterschaften gewinnt. Und ich glaube, dass wir bessere Chancen haben, wenn wir einen All-Defensive Center und einen All-NBA-Spieler mit defensiver Einstellung bekommen.“ Man sei „darauf eingestellt, jetzt und in Zukunft zu gewinnen“.

Mavericks-Ikone Dirk Nowitzki, der die Franchise 2011 zur bislang einzigen Meisterschaft geführt hatte, reagierte bei X auf die Berichte mit einem Emoji, das Erstaunen oder Ungläubigkeit ausdrückt, je nachdem. Berichten zufolge sollen Fitness-Probleme bei Doncic die Mavs zu dem Tauschgeschäft bewogen haben. Allerdings ist auch Davis sehr verletzungsanfällig und deutlich älter als Doncic.

Den Berichten zufolge wechselt der Würzburger Kleber (33) mit dem Slowenen Doncic sowie Markieff Morris nach Los Angeles zum Team um LeBron James. Dallas bekommt dafür neben Davis auch Max Christie und ein Erstrunden-Draftpick, also ein Wahlrecht, im Jahr 2029. Mit Utah Jazz ist auch eine dritte Franchise an dem Trade beteiligt. Das Team erhält den Lakers-Guard Jalen Hood-Schifino und weitere Draftpicks.

Doncic ist seit Weihnachten wegen einer Wadenverletzung außer Gefecht gesetzt. Er erzielte in dieser Saison im Schnitt 28,1 Punkte, 8,3 Rebounds und 7,8 Assists pro Spiel für die Mavericks, für die er seit 2018 spielt. In seiner ersten Spielzeit hatte er die Kabine und das Parkett mit Nowitzki geteilt und anschließend die Rolle als Franchise-Spieler übernommen. Doncic war in der abgelaufenen Saison mit 33,9 Punkten pro Spiel der beste Scorer der Liga, mit den Mavs erreichte er erstmals seit 13 Jahren wieder die NBA Finals (1:4 gegen die Boston Celtics).

Davis war 2019 zu den Lakers gewechselt, an der Seite von LeBron James gewann er mit LA auf Anhieb den Titel. Er erzielte in dieser Saison durchschnittlich 25,7 Punkte und 11,9 Rebounds. Beim 128:112-Erfolg der Lakers am Samstagabend bei den New York Knicks stand Davis bereits nicht mehr im Aufgebot.