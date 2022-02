Dennis Schröder hat in seinem zweiten Spiel für die Houston Rockets einen Leistungssprung gemacht. Allerdings konnte der deutsche Basketball-Nationalspieler die 121:124-Niederlage gegen das NBA-Spitzenteam Phoenix Suns aber nicht verhindern. Bei seinem ersten Auftritt in der Startaufstellung war der 28-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) der klare Anführer seiner Mitspieler, dirigierte nahezu alle Angriffe und verbuchte selbst 23 Punkte, neun Vorlagen und sechs Rebounds. Zwischenzeitlich lagen die Rockets mit zwölf Punkten gegen das derzeit beste NBA-Team in Führung - machten aber zu viele einfache Fehler und verloren.

Schröder war erst in der vergangenen Woche von Boston im Tausch für Daniel Theis nach Texas gekommen und hatte beim Debüt zwei Tage zuvor gegen Utah noch sichtlich Anpassungsprobleme gehabt.

Für die Boston Celtics endete derweil beim 111:112 gegen die Detroit Pistons eine Serie von zuletzt neun Siegen. Theis kam in knapp 16 Minuten auf vier Zähler und drei Rebounds. An der Spitze der Eastern Conference stehen wieder die Chicago Bulls, die beim 125:118 gegen die Sacramento Kings ihren fünften Sieg in Serie verbuchten. Die Orlando Magic mit dem Berliner Franz Wagner (zwölf Punkte) unterlagen den Atlanta Hawks 109:130.