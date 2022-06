Mit dem vierten Titel in acht Jahren zementieren die Golden State Warriors ihre Ära in der NBA. Stephen Curry überragt und wird zum MVP gewählt - doch hinter dem Erfolg steckt noch sehr viel mehr.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Man sucht nach so einer Finalserie häufig nach diesem einen Bild, bei dem die Leute selbst Jahre später noch sagen: Natürlich - das war 2022, Golden State Warriors gegen Boston Celtics. Ein Foto wie jenes aus dem Jahr 1998, als Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan zum letzten Wurf der Partie gegen Utah Jazz hochsteigt und im Entsetzen der Gesichter hinter dem Korb zu erahnen ist: Das Ding wird reingehen. Wer könnte dieses Bild jemals vergessen, der es gesehen hat?

Es gibt vom vierten Titel der Golden State Warriors innerhalb von acht Jahren auch so einen Moment, das Foto ähnelt dem von Jordan - könnte jedoch kaum unterschiedlicher sein und kaum eine andere Botschaft transportieren. Das Bild von '98 zementierte das Vermächtnis von Jordan und das Basketball-Mantra, das im prägenden Moment diese Sportart zur Einzel-Disziplin wird und der beste Spieler der Welt sein Team zum Sieg führen muss.

Das Warriors-Bild zeigt Steph Curry, doch befindet sich der Aufbauspieler der Warriors nicht auf dem Spielfeld, sondern daneben. Er hüpft und wedelt mit dem Handtuch, neben ihm der fröhlich grinsende Golden-State-Trainer Steve Kerr, und hinter ihnen das Entsetzen in den Gesichtern aller Celtics-Fans, die bereits im zweiten Viertel dieser Partie fürchten: Das Ding ist gelaufen.

Curry war der beste Basketballer dieser Finalserie, er ist der beste Spieler auf diesem Planeten

Die Sequenz, die zu diesem Moment führte, ist ein Symbol dafür, warum die Warriors den Titel gewonnen haben - und natürlich grenzt das an Blasphemie, dass Curry am Spielfeldrand stand. Damit keine Missverständnisse entstehen: Curry war der beste Akteur dieser Finalserie, er ist der beste Basketballspieler auf diesem Planeten - und natürlich gibt es allein aus den vergangenen zwei Wochen etwa eine Million Fotos, bei denen die Leute noch in Jahren sagen werden: Natürlich - Steph Curry 2022!

Detailansicht öffnen Stephen Curry (Mitte) und Klay Thompson waren in den vergangenen beiden Jahren häufig verletzt. Jetzt sind sie wieder da - und prompt holen die Warriors den Titel. (Foto: Elsa/AFP)

Die curry-losen 20 Sekunden aber gingen so: Jordan Poole, ein möglicher Nachfolger für den 34 Jahre alten Curry, wirft von jenseits der Drei-Punkte-Linie daneben. Wühlbüffel Draymond Green schnappt sich im Duell mit zwei Gegenspielern den Rebound, legt sofort nach draußen - zu Poole, und der drückt voller Selbstbewusstsein erneut ab, und diesmal trifft er. Direkt danach: Gary Payton jr. stibitzt das Spielgerät, über Klay Thompson und Poole kommt der Ball zu Andrew Wiggins, der ihn krachend in den Korb stopft. Curry hüpft und wedelt, klatscht mit Trainer Kerr ab und eilt zu seinen Kameraden.

Die Warriors führten nach 2:14-Rückstand zu Beginn nun mit 37:22, sie überrollten die Celtics regelrecht - und zwar nicht nur mit Geniestreichen von Curry (von denen es viele gab) oder Samt-Dreiern von Thompson (gab nur zwei in dieser Partie). Sondern deshalb, weil viele Akteure einen Teil zum Ganzen beitrugen.

Dieser Titel ist ein Erfolg des Kollektivs; Strength in Numbers nennen sie das in Kalifornien. Es bedeutet nicht nur, dass man jeden Spieler im Kader braucht - was häufig eine Floskel ist. Es bedeutet, dass ein Team bestenfalls nicht die Summe der Einzelspieler ist, sondern die Multiplikation; vor allem aber bedeutet es, dass dieses Team auch mal ein Minus von Einzelnen auffangen kann. Thompson tut sich die komplette Finalserie über schwer, sein Wurfgefühl zu finden? Vertrauen wir eben dem erst 22 Jahre alten Poole, und der bleibt selbst nach Fehlwurf so selbstbewusst, dass er gleich noch mal wirft.

Green hat gewaltige Probleme mit seiner Spielweise gegen die Celtics? Kein Stress, entlasten wir ihn in der Defensive - damit er dann diesen Offensiv-Rebound gegen zwei Boston-Spieler holt. Und wenn Curry plötzlich nur sieben von 22 Versuchen trifft wie in Spiel fünf dieser Finalserie? Zeigt Wiggins mit 26 Punkten, warum ihm die Warriors heuer 31,58 Millionen Dollar zahlen - wofür sie von vielen Experten belächelt wurden.

"Ich bin so stolz auf diese unfassbaren Leute", sagt MVP Curry nach Triumph

So ticken sie bei den Warriors, so tickt Trainer Steve Kerr - der Golden State in jeder seiner mittlerweile acht Jahre dauernden Amtszeit in die Finalserie führte, wenn der Verein die Playoffs erreicht hatte. In den vergangenen zwei Jahren hatten sie jeweils die Ausschlussrunde verpasst, vor allem wegen der schlimmen Verletzungen von Curry und Thompson. Ansonsten lautete die Playoff-Bilanz der Warriors in der Western Conference: 18:0. Sechs Finals, vier Titel.

Das Mantra von Kerr: Nicht jeder wird gleich behandelt, weil nicht jeder gleich viel zum Gelingen beitragen muss. Er selbst ist ja auch auf diesem Jordan-Foto zu sehen: Wie er zum Korb eilt, als könnte Jordan tatsächlich daneben werfen. "Ich hänge seit drei Jahrzehnten im Umfeld von Superstars ab - da kann nicht viel schiefgehen", sagte Kerr später, wie immer augenzwinkernd.

Jeder soll beitragen, was er ganz persönlich kann und was die Warriors brauchen, und wenn sich diese Puzzleteile zu einem unvergesslichen Bild fügen, dann sieht jeder Einzelne darauf auch ein klein bisschen besser aus. Diese Gewissheit führt nicht nur dazu, eigene Schwächephasen locker zu meistern, sondern auch auf Stärkephasen des Gegners - von denen es beim Basketball viele gibt - gelassen zu reagieren. Wie im Schlussviertel der letzten Partie, als die Celtics auf acht Punkte rankamen.

Die Sequenz nämlich, die nun passierte: Zauberdribbling mit Korbleger von Curry, krachender Block von Wiggins, Dreier von Wiggins, Ballgewinn von Green mit leichtem Abschluss nach Konter - schon waren es wieder 13 Punkte Vorsprung; und nach einem erneuten Korbleger stand Curry unter dem Korb und blickte in die entsetzten Gesichter der Celtics-Fans. Er wurde zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt und lieferte den Beweis, wie unsinnig so eine Individual-Ehre im System der Warriors doch ist.

"Das ist so surreal. Vor der Saison hat doch keiner an uns geglaubt", sagte Curry nach der Partie auf dem Parkett: "Ich bin so stolz auf diese unfassbaren Leute, die wissen, wie viel wirklich dahinter steckt, diesen Titel zu holen. Wir waren so weit weg die letzten zwei Jahre, wir waren auf dem Boden. Wir haben die richtigen Teile, die richtigen Leute; das bedeutet mir die Welt."

Es gibt noch ein Bild, das symbolisch steht für diese Saison der Warriors. Kurz vor dem Ende der Partie stand Curry unter dem Korb, hinter ihm sein Vater mit Zigarre in der Hand. Er war völlig erschöpft, und er weinte. Da kam Andre Iguodala ins Bild, der davor erst den traurigen Celtics-Center Jayson Tatum getröstet und sich den Spielball gesichert hatte. Er behielt ihn nicht, sondern überreichte ihn an: Curry.